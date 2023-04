“Nessuno mi ha parlato…”: Lazio, Pedro ricorda l’addio alla Roma

Pedro ha parlato del suo addio alla Roma per poi approdare alla Lazio, dove ha trovato uno dei suoi mentori: Maurizio Sarri

La Lazio sta disputando una grande stagione ed è attualmente seconda alle spalle del Napoli. Certo, c’è ancora da capire l’esito del ricorso della Juventus, con quel -15 che potrebbe ribaltare la classifica. Ma ciò non toglie che la squadra di Maurizio Sarri stia giocando molto bene e raccogliendo ciò che ha seminato. Merito anche di Pedro, uno dei ‘fedelissimi’ dell’ex tecnico di Juve e Napoli, che lo ha voluto una volta che ha rotto con la Roma all’arrivo di José Mourinho.

Pedro è alla sua seconda stagione con la Lazio, era arrivato a parametro zero nell’estate del 2021 dopo che la Roma gli aveva fatto presente che di lui non aveva più bisogno. Fin qui ha collezionato 36 presenze in tutte le competizioni, per un totale di 7 gol e 5 assist. Uno score importante, che potrebbe anche essere incrementato nelle prossime settimane. Una delle qualità molto apprezzate da Sarri è quella della duttilità e della predisposizione al sacrificio.

Lazio, Pedro parla della Roma e di Mourinho

Pedro, attaccante della Lazio, ha parlato ai microfoni di Marca dell’addio alla Roma: “Non porto rancore, ma è stato molto complicato. Io non sapevo nulla del mio addio, nessuno mi ha parlato, nemmeno uno degli allenatori. Tutti sanno quel che è successo, mi hanno lasciato fuori. Ma sono felice di essere andato alla Lazio”. Parole che dimostrano quanto sia stato particolare l’addio dopo appena un anno in cui vestiva la maglia della Roma. Tuttavia, Mourinho ha preferito prendere strade diverse.

Forse ha lasciato comunque un po’ spiazzati il modo in cui Pedro ha lasciato la Roma, con il club che sapeva la stima che Sarri prova ancora per lui. E infatti proprio l’anno scorso arrivò un gol nel derby vinto per 3-2 dai biancocelesti. Intanto, le due squadre lottano per entrare in Champions League e al momento la Lazio è davanti ai giallorossi. Ma sabato ci sarà una grande sfida all’Olimpico con la Juve.