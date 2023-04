Graziano Cesari: “Lukaku, rigore netto e rosso dubbio: Leao a Napoli…”

L’ex arbitro internazionale e ora movilista di ‘Mediaset’ ha detto la sua sugli episodi nati dopo il rigore di Lukaku in Juve-Inter di coppa

La semifinale d’andata di Coppa Italia tra Juventus e Inter ha lasciato uno strascico polemico e una coda di partita parecchio nervosa. Nel finale di gara, infatti, gli animi si sono surriscaldati in modo eccessivo. Le espulsioni di Lukaku e Cuadrado e quanto avvenuto in campo in quegli istanti e in quelli successivi ha creato forte tensione nel “derby d’Italia”, una volta di più.

I primi novanta minuti della sentitissima sfida tra le formazioni di Max Allegri e Simone Inzaghi hanno offerto materiale per i moviolisti. Graziano Cesari, a ‘Mediaset’, ha spiegato gli episodi principali del match e dato il suo punto di vista in merito a quanto accaduto e alle decisioni dell’arbitro Massa.

Juventus-Inter, Cesari è netto: “Giusto il rigore, dubbio il rosso. A Napoli, Leao non è stato sanzionato per la sua esultanza”

“Il fallo di mano di Bremer è rigore netto. Non c’è alcun dubbio sul fatto che sia stato scomposto in elevazione e che il pallone tocchi il suo braccio”, le considerazioni dell’ex arbitro internazionale Graziano Cesari sono partite da qui, dall’episodio che ha portato al calcio di rigore che ha permesso all’Inter di riprendere il match che la Juventus aveva sbloccato con il colombiano Juan Cuadrado.

L’ex arbitro ha poi parlato pure di quanto accaduto successivamente: “Lukaku ha avuto un’esultanza polemica nella quale ha zittito la curva juventina. I giocatori interisti lo hanno accerchiato e lui ha continuato a far segno di stare ‘muti’ ai tifosi della curva. Era già stato ammonito in precedenza ed è stato sanzionato”, tuttavia, la riflessione di Cesari non è terminata qui.

“Ho qualche dubbio su questo secondo giallo. Con il Belgio ha fatto la stessa esultanza e neppure Rafael Leao nei giorni scorsi è stato ammonito dopo la sua esultanza con il Napoli. Probabilmente c’è una nuova disposizione di Rocchi contro queste esultanze polemiche ma se non viene comunicata alle squadre allora è dura da capire”.

Poi ancora: “Giusto il rosso diretto a Cuadrado e Handanovic che si spintonano con colpi proibiti. Occhio però anche al colpo proibito di Dumfries. C’è il rischio della prova tv per capire se ci sono altre situazioni da rilevare riguardando le immagini”.