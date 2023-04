“Il migliore della nostra generazione”: il tweet di Ozil divide tutti

È lui o non è lui il migliore del calcio contemporaneo? La risposta che da Mesut Ozil divide l’opinione generale.

A 35 anni non si stanca e non accenna a vivere nessun momento di flessione né emigrazioni in altri campionati. Karim Benzema continua a essere un simbolo del Real Madrid, nonché il principale riferimento per mister Carlo Ancelotti quando c’è bisogno di gol per risolvere una partita.

La dimostrazione il francese di origine algerina l’ha offerta nuovamente ieri sera, in occasione della Copa del Rey. Al Camp Nou andava di scena la semifinale di ritorno della competizione nazionale e in casa del Barcellona i blaugrana partivano favoriti per l’1-0 del match d’andata.

Il Real Madrid l’ha completamente ribaltata, chiudendola con un rotondo 4-0. La prima rete l’ha segnata allo scadere della prima frazione di gioco Vinicius Jr, ma nel secondo tempo lo show è stato tutto di Benzema, che ha firmato una personale tripletta. Pallone a casa, tappa finale conquistata.

Ozil non ha dubbi: “Benzema il miglior 9 della nostra generazione”

Dopo aver trascinato in finale di Copa del Rey il Real Madrid, i commenti sulle doti dell’attaccante della Nazionale francese si sono diffusi un po’ dovunque. Uno molto eloquente arriva da Mesut Ozil. L’ex centrocampista turco, considerato come uno dei migliori della sua generazione nel suo ruolo, proprio parlando di giocatori della sua epoca, si è espresso su Twitter su Karim Benzema.

“Il re! Figlio mio Benzi! Il miglior numero 9 della nostra generazione”, appella così Ozil il Pallone d’Oro 2022. Tanti, tantissimi commenti hanno seguito quello dell’ex calciatore. Molti tifosi hanno ricordato malinconici i giorni in cui Ozil e Benzema dividevano il terreno di gioco con la maglia delle merengues. Tuttavia, non mancano gli appassionati di calcio che ricordano anche altri campioni come Sergio Aguero e Luis Suarez. La maggior parte però si accoda al pensiero del turco e persino gli chiede di ritornare a indossare gli scarpini.