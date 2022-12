Benzema-Francia, cronistoria di un rapporto mai decollato e finito male

L’attaccante Karim Benzema ha annunciato l’addio alla Francia: il Pallone d’Oro chiude nel modo più mesto un rapporto mai decollato

Le brutte notizie per la Francia non si limitano soltanto alla sconfitta nella finale Mondiale. L’Argentina ha spezzato il sogno dei ‘Blues’ di Deschamps di vincere la Coppa del Mondo per due edizioni di fila, qualcosa che è riuscito soltanto a due squadre, Italia e Brasile.

Gli errori dal dischetto hanno privato ai transalpini di raggiungere il terzo titolo della loro storia ma il risveglio il giorno dopo è stato altrettanto traumatico perché la federazione calcistica francese ha dovuto registrare un addio importante alla nazionale.

Francia, Benzema annuncia l’addio alla nazionale su Instagram: “La nostra storia è finita”

L’attaccante francese Karim Benzema ha annunciato l’addio alla Nazionale a poche ore dalla cocente delusione vissuta dal suo Paese nella finale con l’Argentina. Il calciatore del Real Madrid ha utilizzato Instagram per offrire al pianeta la notizia: “Ho fatto lo sforzo e gli errori necessari per essere dove sono oggi e ne vado orgoglioso. Ho scritto la mia storia e la nostra finisce qui”, ha scritto l’Étoile su Instagram.

La sua decisione arriva anche in virtù della riconferma di Didier Deschamps alla guida della Francia. Con il ct, infatti, Karim Benzema ha completamente rotto ogni rapporto dopo gli ultimi episodi. Il calciatore, che dopo sei anni e mezzo era riuscito a ritrovare la Nazionale, è rimasto fuori dal Mondiale malgrado avesse recuperato dal suo infortunio.

Il calciatore però non è stato preso in considerazione da Deschamps che ha preferito continuare a puntare su Giroud decidendo di non richiamare l’attaccante del Real Madrid, che nelle scorse ore ha rifiutato pure l’invito del presidente Macron ad assistere alla finale della Francia. Una storia tormentata quella di Benzema con la nazionale. Eppure, dopo il ‘caso sextape’ che lo aveva tenuto fuori dal giro dei convocati per sei anni, dal 2015 al 2021. L’attuale Pallone d’Oro chiude il suo percorso con la nazionale maggiore dei Galletti con un totale di 97 partite e 37 reti.