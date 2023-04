“Mi dà fastidio che…”: Atalanta, la frecciata di De Roon

Marten De Roon mette le cose in chiaro e rende noto ciò che lo infastidisce quando si parla della stagione dell’Atalanta

L’Atalanta prepara la sfida col Bologna di sabato dopo le due vittorie consecutive contro Empoli e Cremonese. La squadra di Gian Piero Gasperini vive un periodo di ottima forma ed è distante soltanto due punti dal quarto posto. Arrivare in Champions League sarebbe un risultato straordinario per i nerazzurri di Bergamo. Ma anche una qualificazione in Europa sarebbe un ottimo risultato, l’obiettivo dell’allenatore è sempre stato quello di valorizzare i giovani per dare una grande base al club per il futuro.

Poi però ci sono i risultati, i tifosi vogliono sempre di più e vedere di nuovo l’Atalanta ‘on the road‘ è un sogno che può diventare realtà facendo bene nelle prossime settimane. Di questo ha parlato Marten De Roon, uno degli uomini simbolo della squadra di Gasperini, in rosa dal 2015 se non per un anno al Middlesbrough. Il centrocampista olandese ha parlato della percezione che gli altri hanno dell’Atalanta e non solo.

Atalanta, le parole di De Roon sulla classifica

Marten De Roon, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Mi dà fastidio che si parli di ciclo finito. Perché siamo lì con la Juve, le romane e le milanesi per la settima stagione di fila. Noi vogliamo sorprendere tutti di nuovo”. Poi continua: “Qualificarsi per le coppe europee dopo un anno di assenza sarebbe bello. Champions? Siamo lì, è un bel segnale”. Parole chiare, che dimostrano quanto il centrocampista olandese tenga alla qualificazione in Europa.

De Roon in questa stagione ha collezionato ventisette presenze, segnando due gol e siglando due assist, per un totale di 2.198′. Contro il Bologna, per l’Atalanta sarà una sfida molto importante per la qualificazione in Europa. I rossoblù vengono da tre risultati consecutivi, e in classifica hanno quaranta punti, gli stessi della Juventus. Sarà molto interessante capire come sarà il rendimento dei bergamaschi nelle prossime partite.