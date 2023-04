Il Milan frena contro l’Empoli: delusione a San Siro

Milan-Empoli termina 0-0 dopo la rete annullata a Giroud per un tocco di mano: la sintesi del match e la classifica di Serie A aggiornata.

Dopo l’impressionante vittoria per 4-0 sul Napoli, il Milan si è ripresentato a San Siro dinanzi al suo pubblico per affrontare l’Empoli, con la convinzione di dare un seguito al risultato positivo dello Stadio Maradona soprattutto in vista del confronto con gli azzurri ai quarti di finale di Champions League.

Per i toscani, invece, il match di prestigio era importante per riaffermare la ripresa in seguito al trionfo contro il Lecce e mettere da parte le quattro precedenti sconfitte nelle ultime cinque gare.

I rossoneri sono stati schierati da mister Pioli col 4-2-3-1: Maignan; Calabria-Thiaw-Tomori-Hernandez; Bennacer-Tonali; Saelemekers-Pobega-Rebic; Origi. A disposizione: Kjaer, Florenzi, Gabbia, Touré, Adli, Krunic, De Keteleare, Vranckx, Bakayoko, Diaz, Leao, Giroud, Messias, Mirante, Tatarusanu.

L’Empoli ha risposto col 4-3-1-2 di Paolo Zanetti: Perisan; Ebuhei-De Winter-Luperto-Parisi; Fazzini-Marin-Bandinelli; Baldanzi; Caputo-Piccoli. A disposizione: Cacace, Stojanovic, Walukiewicz, Degli Innocenti, Grassi, Henderson, Haas, Cambiaghi, Vignati, Destro, Pjaca, Satriano, Ujkani, Stubljar.

Milan-Empoli 0-0, la sintesi del match di Serie A

Nel primo tempo l’occasione golosa per i rossoneri è stata al 14′ con Rebic, che ha ricevuto da Tonali e provato senza successo a battere l’attento Perisan di destro. Per la restante mezz’ora le occasioni sono state poche e anche sfocate da ambo le parti. Il possesso palla è stato in favore del Milan, ma abbastanza sterile. La prima parte del match si è conclusa 0-0 con una sola ammonizione, ovvero quella a Pobega per un fallo da eccessiva veemenza, che ha colpito la gamba destra di Fazzini.

La classifica

Napoli 74*, Lazio 55, Milan 52*, Inter 51*, Roma 50, Atalanta 48, Juventus 44, Bologna 40, Fiorentina 40, Torino 38, Udinese 38, Sassuolo 37, Monza 34, Empoli 32*, Salernitana 29*, Lecce 27*, Spezia 25, Verona 19, Sampdoria 15, Cremonese 13

*una partita in più