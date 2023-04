Il Napoli vince col brivido a Lecce: decisivo l’autogol di Gallo

Vittoria per il Napoli allo stadio Via del Mare contro il Lecce, decisivo un pasticcio tra Gallo e Falcone per l’1-2 finale

Il Napoli si rialza dopo aver perso 0-4 allo stadio Maradona qualche giorno fa contro il Milan. Luciano Spalletti può tirare, dunque, un sospiro di sollievo in vista dei quarti di finale di Champions League. Una vittoria che arriva sul campo del Lecce per 1-2. Ottima la prestazione dei ragazzi di Marco Baroni, che fin dai primi minuti hanno costruito diverse azioni da gol, impegnando Meret soprattutto con una bella conclusione di Maleh.

Dopo una fase iniziale in favore del Lecce, ad andare in vantaggio è il Napoli con un bell’inserimento di Giovanni Di Lorenzo. Per il capitano dei partenopei è il quarto gol in stagione tra Serie A e Champions League. Bene il Napoli dopo il gol del vantaggio, ma Baschirotto & co. hanno tenuto il risultato inchiodato sullo 0-1. Nella ripresa c’è un atteggiamento diverso dei salentini che ha proposto un gioco molto più spumeggiante, che ha portato al pareggio di Federico Di Francesco che ha fulminato Meret con un bel tiro da dentro l’area di rigore.

Lecce-Napoli 1-2: Gallo-Falcone decisivi, out Simeone

Probabilmente, nel momento migliore del Lecce è arrivato il vantaggio del Napoli. Cross al centro di Mario Rui, pallone appoggiato di Gallo per Falcone che gli sfugge di mano e finisce dentro. Un pasticcio vero e proprio tra i due. Nel finale, infortunio per Giovanni Simeone al ginocchio con Spalletti che dovrà monitorare anche le sue condizioni oltre a quelle di Victor Osimhen in vista del Milan. Mentre col Verona mancherà sicuramente Ndombele per squalifica.

Buona, comunque, la prestazione del Lecce in vista dello scontro diretto con la Sampdoria della prossima giornata. Il Napoli torna a fare punti e chiude le crepe aperte col Milan al Maradona, seppur con una prestazione poco brillante e sale a 74 in classifica.

CLASSIFICA: Napoli* 74; Lazio 55; Milan 51; Inter* 51; Roma 50; Atalanta 48; Juventus** 44; Bologna 40; Fiorentina 40; Torino 38; Udinese 38; Sassuolo 37; Monza 34; Empoli 31; Salernitana* 29; Lecce* 27; Spezia 25; Verona 19; Sampdoria 15; Cremonese 13.