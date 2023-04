Vicenda Lukaku, l’ex Juventus assicura: “In 6 anni mai successo…”

Quello che è accaduto in Juventus-Inter ha fatto molto discutere: le parole dell’ex calciatore vogliono mostrare vicinanza a Romelu Lukaku.

Juventus-Inter, durante il finale, non ha rappresentato un bello spettacolo. Il parapiglia tra i giocatori in campo ha stupito i più. Così come hanno fatto indignare i comportamenti beceri di alcuni singoli personaggi presenti sugli spalti della curva bianconera. Romelu Lukaku, nello specifico, è stato preso di mira con cori e comportamenti razzisti. L’ex calciatore ha voluto mostrargli vicinanza così.

La semifinale di Coppa Italia ha fatto tanto parlare. Non tanto per il risultato di 1-1 che ha reso di fatto la gara di ritorno una finale. Bensì piuttosto per quanto avvenuto sugli spalti e poi in campo, allo scadere del big match.

Tanti sono stati i comunicati arrivati per mostrare la propria vicinanza a Romelu Lukaku. A partire dalla Juventus, passando per il Belgio e per quello che è stato il suo primo club di appartenenza, e arrivando all’Inter e alla sua agenzia. A parlare, tra gli altri, è stato anche un ex calciatore, proprio del club bianconero.

Juventus-Inter, Davids vicino a Lukaku dopo i cori razzisti: “Fratello mio, mi dispiace”

Edgar Davids, tramite il suo profilo ufficiale ‘Twitter’, ha voluto mostrare così vicinanza a Romelu Lukaku: “Fratello mio, mi dispiace per la tua esperienza con la Juventus“. E ha poi aggiunto quanto avvenuto con lui nel periodo passato vestendo la maglia bianconera.

“Ho trascorso 6 anni fantastici con il club e non ricordo incidenti come questo! A nome mio, ti do le mie sincere scuse per l’esperienza spiacevole e disumana e spero che sia stato solo un incidente”, ha concluso.

Episodi come questi continuano purtroppo ad avvenire e a macchiare il calcio italiano. Con le indagini svolte, grazie alle telecamere presenti all’Allianz Stadium, i due autori di insulti e ululati razzisti sono stati individuati. Come riferito da ‘Sky Sport’: “Uno dei due individuati è minorenne. Per lui si profila un divieto di ingresso di 10 anni, per il maggiorenne un divieto a vita. Entrambi non potranno recarsi in nessun impianto in cui giocherà la Juventus”.