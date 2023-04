Juventus, il Giudice Sportivo ha deciso: Tribuna Sud chiusa contro il Napoli

La decisione del Giudice sportivo è una mazzata per la Juventus. Punizione pesantissima per i bianconeri.

La stagione della Juventus diventa ogni giorno sempre più burrascosa. Oltre alle beghe societarie per cui i bianconeri sono indagati da diversi mesi e per le quali dovranno prossimamente rispondere ai giudici, i problemi ci sono anche in campo.

La partita di Coppa Italia tra Juventus e Inter, terminata 1-1, ha fatto purtroppo da cornice ad alcuni episodi orribili. La rissa scatenatasi dopo il gol di Lukaku all’ultimo minuto, ha coinvolto in particolare Cuadrado e Handanovic. Il colombiano ha sferrato, nel parapiglia generale, un pugno al portiere nerazzurro.

Successivamente alla fine della partita, è emerso da alcuni video girati sui social che l’esultanza provocatoria di Lukaku era stata viziata da alcuni cori razzisti rivolti dai tifosi juventini nei suoi confronti.

A tal proposito oggi si è espresso il Giudice Sportivo e ha deciso le sanzioni.

Per quanto riguarda i giocatori, a Cuadrado ed a Handanovic, espulsi durante la rissa, sono stati inflitte rispettivamente tre e una giornate di squalifica. Il Giudice ha inoltre punito entrambi con un’ammenda di 10mila euro. Il colombiano per aver indirizzato un pugno al volto di un avversario al termine della gara. Handanovic, invece, per aver strattonato e messo le mani al collo di un avversario.

Juventus, arriva la stangata

Il Giudice sportivo ha inoltre deciso di sanzionare la Juventus con un’ammenda di 4mila euro.

Infine, per quanto riguarda i cori razzisti indirizzati dai tifosi bianconeri a Lukaku, il giudice ha sanzionato la Juventus con la chiusura del primo anello della Tribuna sud per una gara.

Per questo motivo i bianconeri sfideranno il Napoli, nella gara valida per la 31ma giornata di campionato in programma per domenica 23 aprile, con la Tribuna Sud dell’Allianz Stadium priva di spettatori.

Una sanzione pesante per i bianconeri, sempre più in difficoltà. La rimonta della Juventus passa chiaramente dalla riattribuzione dei 15 punti di penalizzazione. Questa decisione del Giudice sportivo è un altro dei tanti scogli da superare in una delle stagioni più complesse per la Juventus.