Cassano duro: “Lukaku è la brutta copia di Vieri. Per Lautaro improponibile dire…”

L’ex calciatore ha commentato ha parlato della situazione in Serie A, soprattutto per la zona Champions League.

In questi minuti sta andando in scena la ventinovesima giornata del campionato di Serie A. Negli anticipi di questo turno ancora una frenata per Inter e Milan, stop anche per l’Atalanta mentre c’è grande attesa per il posticipo di Serie A tra Lazio e Juventus. La lotta Champions è sempre più grande mentre in vetta il Napoli è primo in solitaria.

L’ex calciatore Antonio Cassano, ora protagonista come opinionista sui social e nella Bobo Tv, ha parlato della situazione in campionato ed ha commentato la zona Champions League. Ecco le sue parole: “La Lazio era una delle outsider per la zona Champions, io credo che ci andrà e vedo bene anche l’Atalanta”. Poi l’ex calciatore ha attaccato duramente l’Inter ed i suoi attaccanti:

“A questo giro l’Inter meritava di vincere, settanta occasioni, ha sprecato davvero tante. Lukaku è la brutta copia di Vieri, lo vedo proprio male. A venti centimetri dalla porta ha colpito la traversa, è davvero troppo pesante”. Poi dure parole anche per gli altri membri del reparto offensivo nerazzurro.

Inter, Cassano netto su Lautaro e Correa

L’ex calciatore ha proseguito e ne ha avute per tutti, attaccando nello specifico il bomber argentino Lautaro Martinez. Ecco le sue parole: “Correa va malissimo all’Inter, mi sta impressionando in negativo anche Lautaro Martinez, è andato in Sud America ma dopo il Mondiale non mi ha convinto affatto. L’Inter è andata avanti in Champions quest’anno ma Lautaro dove lo mettiamo? Improponibile dire oggi che sia tra i primi cinque attaccanti al mondo, ma in futuro lo vedo bene a squadre come il Chelsea”.

Poi l’ex giocatore pugliese ha attaccato il principale artefice di tutto ciò, Simone Inzaghi. Ecco le sue parole: “A nove giornate dalla fine l’Inter è a meno ventitre’ punti. Di cosa parliamo? Se parliamo di preparazione atletica la squadra non è mai entrata brillante, è cosi dietro con la rosa più forte del campionato. Io sono convinto che se con il Benfica vanno a casa l’Inter cambia allenatore”.