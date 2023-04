Serie A, i top della giornata 28: il Milan vola con Brahim e Leao

È stato il weekend del Milan, protagonista di una prova esaltante in trasferta contro il Napoli capolista.

Leao e Brahim Diaz hanno trascinato i rossoneri, il portoghese ha realizzato una doppietta ed è tornato il giocatore determinante ammirato in questa stagione soltanto nella parte iniziale.

Procede ogni settimana il sondaggio sul canale Youtube di SerieANews (vi invitiamo ad iscrivere) riguardo ai migliori di ogni turno di campionato. Ricordiamo le regole: i calciatori presenti vanno comunque a punti. Il primo ne guadagna cinque, il secondo tre, il terzo due, il quarto uno. Stavolta hanno votato 5026 persone che ringraziamo.

Brahim Diaz è partito da destra, ha costruito l’azione del primo gol rossonero e realizzato la rete del momentaneo 0-2. Ha creato spazi nella difesa del Napoli sia con la qualità delle giocate che con l’intelligenza dei movimenti senza palla. Nel nostro sondaggio il Milan va a punti anche in difesa e a centrocampo. Tomori è secondo alle spalle di Posch nella classifica dei difensori. La medaglia d’argento è anche di Tonali che in questo modo ottiene il primato sorpassando Lobotka e Milinkovic Savic, a segno su punizione nella vittoria della Lazio a Monza.

La Lazio ha la miglior difesa, Provedel protagonista

Con il 4-0 subito dal Napoli contro il Milan, la Lazio ha la miglior difesa del campionato con 19 reti subite in 28 giornate. I biancocelesti hanno portato a casa 17 clean sheet stagionali, con il 60% delle partite chiuse con la porta inviolata. Provedel ha preso il 62% dei voti nel nostro sondaggio, guida la graduatoria dei portieri dopo la striscia d’imbattibilità di 545 minuti che anche a Monza è stato decisivo con una grande parata su Petagna.

Al secondo posto c’è Terracciano (28% delle preferenze), che ha dato il suo contributo per la vittoria della Fiorentina a San Siro con due parate importanti su Mkhitaryan e sull’autorete che ha rischiato Dodò. Chiude il podio Ravaglia, protagonista assoluto nella gara della Sampdoria contro la Roma. Ha tenuto in vita i blucerchiati fino al gol di Wijnaldum.

Posch guida la difesa, insegue Tomori

Il Bologna è tra le società più virtuose nello scouting, nella valorizzazione dei talenti. Posch è un’altra grande intuizione, il terzino destro proveniente dall’Hoffenheim ha realizzato già cinque gol e un assist in questa stagione. Contro l’Udinese un’altra prova di alto livello, con una rete e un salvataggio sulla linea. Guida il nostro sondaggio su Youtube sui difensori della ventottesima giornata con il 43% dei voti.

Al secondo posto c’è Tomori al 39%, il difensore del Milan è tornato a giganteggiare nel reparto arretrato come nelle sue giornate migliori. Ha coperto bene gli spazi, gestito i tempi di gioco, annullato con i suoi compagni di reparto l’attacco del Napoli.

La medaglia di bronzo è di Romagnoli (12% dei voti), altro riferimento importante della difesa della Lazio che dopo questo weekend è la migliore del campionato. Chiude la graduatoria Kyriakopoulos (6%), un trascinatore del Bologna sulla corsia sinistra. Da una sua intuizione nasce il gol del 3-0 realizzato da Barrow.

Brahim Diaz buca il Napoli ed è partito di maggioranza

Un assist e un gol, il 2-0 nel primo tempo che ha indirizzato Napoli-Milan passa per Brahim Diaz schierato stavolta a destra nel tridente dietro Giroud. La sua prestazione è stata scintillante e ha conquistato i nostri utenti su Youtube. Guadagna il 53% dei voti distanziando gli altri centrocampisti. Al secondo posto c’è un altro giocatore del Milan: Sandro Tonali, autore di una prova d’altissimo spessore nella gestione delle due fasi di gioco. Sul gol del 3-0 che chiude definitivamente la gara, c’è il recupero palla di Tonali su Zielinski a far partire l’azione del meraviglioso gol di Leao. Tonali, con una prova d’altissimo spessore, ha raccolto il 28% delle preferenze dei nostri utenti su Youtube.

Il recupero di Wijnaldum per la Roma è fondamentale, contro la Sampdoria ha sbloccato la partita con un suo inserimento e si è procurato anche il rigore del raddoppio. Prestazione da centrocampista totale, di altissimo spessore, premiata dai nostri utenti con il 14% delle preferenze. Al quarto posto c’è Bonaventura, autore del gol che ha consentito alla Fiorentina di portare a casa l’ottava vittoria consecutiva tra campionato e Conference League. La Viola è la squadra più in forma del momento, non perde dalla sfida contro la Juventus del 12 febbraio, ha collezionato dieci risultati utili consecutivi.

È tornato Leao, dominio assoluto del talento portoghese

Rafael Leao è stato il miglior giocatore della ventottesima giornata del campionato di serie A. Il talento portoghese dopo mesi complicati ha riconquistato la scena al Maradona con una prestazione d’altissimo livello. È tornato il 4-2-3-1, l’ha riportato a sinistra, nella sua collocazione ideale e ha fatto male al Napoli in più modi: con i tagli verso il centro dell’area di rigore, gli attacchi alla profondità e le ripartenze in campo aperto come accaduto nella sua seconda rete personale. Ha incassato l’87% delle preferenze, dominando il nostro sondaggio su Youtube.

Al secondo posto c’è Kean, l’autore del gol che ha deciso Juventus-Verona. È l’ottavo gol stagionale, il sesto in campionato, ha complessivamente una buona media con una rete ogni 157 minuti. I nostri utenti gli hanno attribuito il 6% delle preferenze. La medaglia di bronzo è di Barrow (4% dei voti), l’attaccante gambiano ha ben figurato con gli assist a Posch e Moro e il gol del 3-0. Ha sfiorato anche la doppietta personale. Chiude la graduatoria Boga con il 2% dei voti, l’ingresso dell’esterno offensivo dell’Atalanta ha cambiato la partita contro la Cremonese.

La classifica della ventottesima giornata

PORTIERI

Provedel 5 punti

Terracciano 3 punti

Ravaglia 2 punti

DIFENSORI

Posch 5 punti

Tomori 3 punti

Romagnoli 2 punti

Kyriakopoulos 1 punto

CENTROCAMPISTI

Brahim Diaz 5 punti

Tonali 3 punti

Wijnaldum 2 punti

Bonaventura 1 punto

ATTACCANTI

Leao 5 punti

Kean 3 punti

Barrow 2 punti

Boga 1 punto

La graduatoria generale ruolo per ruolo: il sorpasso di Tonali

PORTIERI

Meret 31 punti

Vicario 28 punti

Ochoa 20 punti

Falcone 13 punti

Montipò 12 punti

Perin 12 punti

Provedel 11 punti

Silvestri 11 punti

Maignan 10 punti

Milinkovic Savic 10 punti

Dragowski 10 punti

Szczesny 10 punti

Carnesecchi 10 punti

Di Gregorio 9 punti

Audero 8 punti

Perin 7 punti

Handanovic 6 punti

Skorupski 6 punti

Sepe 5 punti

Radu 5 punti

Musso 5 punti

Terracciano 5 punti

Rui Patricio 5 punti

Tatarusanu 3 punti

Consigli 2 punti

Perilli 2 punti

Ravaglia 2 punti

DIFENSORI

Min-Jae Kim 28 punti

Baschirotto 16 punti

Di Lorenzo 15 punti

Udogie 12 punti

Theo Hernandez 11 punti

Rrahmani 11 punti

Mazzocchi 10 punti

Danilo 10 punti

Dimarco 9 punti

Smalling 8 punti

Carlos Augusto 8 punti

Milenkovic 7 punti

Mario Rui 6 punti

Posch 6 punti

Umtiti 5 punti

Dumfries 5 punti

Ibanez 5 punti

Juan Jesus 5 punti

De Vrij 5 punti

Bremer 5 punti

Parisi 5 punti

Scalvini 5 punti

Mancini 5 punti

Tomori 4 punti

Zappacosta 3 punti

Acerbi 3 punti

Fazio 3 punti

Soppy 3 punti

Demiral 3 punti

Bijol 3 punti

Doig 3 punti

Dodò 3 punti

Becao 3 punti

Kalulu 2 punti

Romagnoli 2 punti

Spinazzola 2 punti

Colley 2 punti

Darmian 2 punti

Toloi 2 punti

Valeri 2 punti

Ola Aina 2 punti

Djidji 2 punti

Aiwa 2 punti

Zalewski 2 punti

Izzo 2 punti

Zanoli 2 punti

Nuytinck 1 punto

Posch 1 punto

Colley 1 punto

Chiriches 1 punto

A. Bastoni 1 punto

Schuurs 1 punto

Pongracic 1 punto

Holm 1 punto

Bradaric 1 punto

Casale 1 punto

Reca 1 punto

S.Bastoni 1 punto

G. Donati 1 punto

Alex Sandro 1 punto

Kyriakopoulos 1 punto

Singo 1 punto

CENTROCAMPISTI

Tonali 21 punti

Milinkovic Savic 19 punti

Lobotka 18 punti

Koopmeiners 15 punti

Kostic 15 punti

Barella 14 punti

Brahim Diaz 12 punti

Anguissa 11 punti

Rabiot 11 punti

Zielinski 10 punti

Frattesi 9 punti

Bennacer 8 punti

Mkhitaryan 8 punti

Vlasic 6 punti

Luis Alberto 6 punti

Calhanoglu 6 punti

Lazovic 6 punti

Elmas 5 punti

Vecino 5 punti

Samardzic 5 punti

Pereyra 5 punti

Orsolini 5 punti

Radonjic 4 punti

Fagioli 4 punti

Miretti 3 punti

Hjulmand 3 punti

Messias 3 punti

Baldanzi 3 punti

Sensi 3 punti

Bonaventura 3 punti

Lovric 2 punti

Wijnaldum 2 punti

Mandragora 2 punti

Malinovskyi 2 punti

Bonaventura 2 punti

Ricci 2 punti

Marin 2 punti

Ferguson 2 punti

Cristante 1 punto

Djuricic 1 punto

Zaniolo 1 punto

Lo. Pellegrini 1 punto

Thorstvedt 1 punto

Candreva 1 punto

Linetty 1 punto

Locatelli 1 punto

ATTACCANTI

Osimhen 55 punti

Kvaratskhelia 35 punti

Vlahovic 19 punti

Rafael Leao 15 punti

Dybala 14 punti

Lautaro Martinez 14 punti

Laurientè 11 punti

Lookman 10 punti

Dzeko 8 punti

Immobile 8 punti

Nzola 8 punti

Arnautovic 6 punti

Simeone 6 punti

Kean 6 punti

Felipe Anderson 5 punti

Nzola 5 punti

Berardi 5 punti

Zaccagni 5 punti

Abraham 4 punti

Giroud 4 punti

Beto 4 punti

Bonazzoli 3 punti

Lozano 3 punti

Hojlund 3 punti

Kean 3 punti

Gabbiadini 3 punti

Ciurria 2 punti

Deulofeu 2 punti

Dia 2 punti

Rebic 2 punti

Daniel Maldini 2 punti

Colombo 2 punti

Luka Romero 2 punti

Tsadjout 2 punti

Karamoh 2 punti

Barrow 2 punti

Boga 1 punto

Ikonè 1 punto

Pellegri 1 punto

Gabbiadini 1 punto

Verde 1 punto

Solbakken 1 punto