Calciomercato Juventus, svolta sui rinnovi: ora arriva la conferma

Il calciomercato della Juventus potrebbe fondare le sue prossime radici sul capitolo rinnovi. Attenzione ad alcuni casi spinosi: nelle ultime settimane sarebbero arrivate nuove conferme sui possibili colpi di scena

Chi resterà alla Juventus in vista della prossima stagione? La nuova società bianconera partirà dall’analisi dei casi rinnovi, con indice puntato soprattutto su Rabiot. Il centrocampista francese, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno piace particolarmente al Manchester United e al Chelsea. La Juventus proverà a blindare l’ex PSG mettendo sul piatto della bilancia la stessa attuale offerta da sette milioni di euro a stagione.

Rabiot, dal canto suo, non ha escluso la possibilità di restare alla Juventus anche nel corso del futuro, ma per il momento le parti non avrebbero trovato un accorso sulla firma del nuovo contratto. La nuova società busserà alla porta del francese a fine stagione, e non è escluso che l’offerta bianconero possa lievitare da sette a otto milioni di euro a stagione, soprattutto dopo le ultime ottime prestazioni messe in campo dal mediano transalpino.

Punto interrogativo su Rabiot, ma occhio al futuro di Alex Sandro. Il difensore brasiliano, in scadenza di contratto a giugno, potrebbe restare alla Juventus con rinnovo automatico del contratto con una speciale clausola. Attualmente, come noto, l’ex Porto guadagna circa 5-6 milioni di euro a stagione. Da valutare anche il futuro di Cuadrado. Il colombiano, salvo clamorosi colpi di scena, lascerà Torino a fine anno.

Calciomercato Juventus, Hojlund in caso di clamoroso addio a Vlahovic

Rinnovi, ma non solo. La Juventus potrebbe valutare anche la clamorosa cessione di Vlahovic in caso di offerta irrinunciabile soprattutto dalla Premier League. In caso di addio al centravanti serbo, occhio al profilo di Hojlund.

90-95 milioni la valutazione fatta dalla Juventus per Vlahovic, circa 50 milioni le richieste della Dea per Hojlund. Scenario complicato, ma non impossibile. Restano da seguire gli ultimi aggiornamenti, soprattutto al termine della stagione. Non è escluso che i bianconeri possa decidere di blindare Vlahovic in vista dell’immediato presente e del prossimo futuro.