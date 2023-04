Champions League, Lazio e Roma ne approfittano: scivolano Inter e Milan

Champions League, vincono solamente Lazio e Roma: Inter e Milan si fermano ancora, Atalanta battuta in casa da un super Bologna.

La corsa verso il posto in Champions League non smette di stupire. La crisi dell’Inter si intensifica, l’Atalanta crolla in casa contro un super Bologna e batte la fiacca anche il Milan che non va oltre il pareggio a San Siro con l’Empoli. Ad approfittarne di fatto sono solamente la Roma contro il Torino e la Lazio in casa contro la Juventus.

Il campionato italiano di massima serie, escluso il Napoli in vetta alla classifica, ci ha abituati ormai a un sali e scendi tra le squadre che ancora lottano per la qualificazione alla Champions League della prossima stagione.

Ancora una volta tra i club nella parte alta della classifica tutto cambia. Perché l’Inter scende in quinta posizione, dopo il pareggio-beffa arrivato in casa della Salernitana. Il Milan non riesce a ottenere tre punti in casa contro l’Empoli, subito dopo una prestazione da lodare nella giornata precedente con il Napoli. L‘Atalanta addirittura cade in casa con il Bologna di Thiago Motta. Ne approfittano solo le due fazioni opposte della Capitale.

Champions League, cambiano ancora una volta gli equilibri: ecco le posizioni dopo la 29^ giornata

Il Napoli ritrova la vittoria contro il Lecce e continua a guidare la classifica di Serie A. Per la Champions League restano però vacanti altri tre posti. La Lazio vuole ottenerne uno e ha vinto così anche contro la Juventus, all’Olimpico, chiudendo la 29^ giornata di Serie A. La Roma anche ne approfitta per superare in un colpo solo Milan e Inter.

Rossoneri e nerazzurri non vanno oltre il pareggio, rispettivamente contro Empoli e Salernitana. L’Inter è sempre più in crisi, mentre il turnover non premia il Milan forse piuttosto concentrato sui quarti di finale da giocare contro il Napoli. Un’Atalanta spenta, infine, non produce gol contro il Bologna che a Bergamo passa con un sonoro 0-2.

La classifica dopo la 29^ giornata di Serie A

Napoli 74, Lazio 58, Roma 53, Milan 52, Inter 51, Atalanta 48, Juventus 44, Bologna 43, Fiorentina 41, Udinese 39, Torino 38, Sassuolo 37, Monza 35, Empoli 32, Salernitana 29, Lecce 27, Spezia 26, Verona 22, Cremonese 16, Sampdoria 15