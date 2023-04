Champions League, lotta all’incasso: quanto vale l’Europa

La corsa per un posto in Champions League è ancora apertissima. Salvo il Napoli, sono pochissimi i punti che separano Lazio, Milan, Inter, Roma e Atalanta. Addirittura la Juventus, settima in classifica, può ancora sperare in un posto, complice anche l’ipotesi di rassegnazione dei quindi punti di penalizzazione.

Nei prossimi turni di Champions League Napoli e Milan si affronteranno in un derby italiano, reduci dal 4-0 netto dei rossoneri in campionato.

L’Inter affronterà il Benfica in una sfida difficile per i nerazzurri, reduci da diverse brutte prestazioni in campionato.

Il tabellone porterà, eventualmente, a sfidarsi in un secondo derby, qualcosa l’inter dovesse battere i portoghesi.

Ma quanto conta arrivare in Champions League e andare avanti nel percorso?

Champions League, incassi da record per le italiane

Fino ad oggi le squadre italiane, compresa a Juventus (uscita ai gironi), hanno incassato circa 270 milioni di euro, ma il conto potrebbe salire. La cifra è data dalla somma dei premi partita (vittorie e pareggi), dl market pool, da una quota pareggi che l’Uefa divide sulla base delle vittorie e dal ranking decennale.

Attualmente il Napoli ha incassato circa 78 milioni, il Milan circa 71, l’Inter circa 69 e la Juventus circa 53 milioni di euro.

Il passaggio alle semifinali di Champions League vale 12,5 milioni di euro per ogni club, a cui aggiungere una quota variabile dipendente dal market pool. Considerando il “derby” italiano, un’italiana in semifinale la vedremo sicuramente.

La finale farebbe incassare alle squadre circa 15 milioni di euro, e la vittoria fiale circa 4,5.

L’ammontare dei guadagni sarebbe, al netto ovviamente degli incassi degli stadi, in caso di vittoria finale, di circa 106 milioni di euro per il Napoli, circa 100 per il Milan, 97 per l’Inter.

Attenzione, però, agli incassi dagli stadi. Il Milan, ad esempio, ha registrato un incasso record nella sfida del ottavi di finale contro il Tottenham, di circa 9 milioni di euro.

Anche la gara di andata dei quarti di finale di Champions League dovrebbe far registrare ai rossoneri un incasso di quasi 9 milioni, dovuto al tutto esaurito per una sfida cruciale in vista della stagione.