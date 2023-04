Fantacalcio, che flop: quanti nomi illustri e budget sprecati

La 30esima giornata del campionato si sta avvicinando: evitiamo di schierare questi cinque calciatori. Sono dei flop.

Nei piani originali avrebbero dovuto rappresentare un valore aggiunto per le rispettive squadre. Invece tra pochi bonus, prestazioni negative ed impiego con il contagocce si sono rivelati degli autentici flop di mercato. Parliamo di 5 specifici giocatori, finiti in una crisi da cui non riescono ad uscire. In questo articolo andremo ad analizzare le loro situazione e i motivi per i quali, nella 29 giornata di campionato del Fantacalcio, sarà meglio lasciarli in panchina.

Partiamo da Tanguy Ndombele, a segno soltanto una volta in 29 apparizioni complessive. Il francese era sbarcato a Napoli nella scorsa estate con l’obiettivo di rilanciarsi: finora, obiettivo fallito. Gli azzurri, a fine stagione, avrebbero la facoltà di riscattarlo a 30 milioni ma non sembrano affatto intenzionati a confermarlo. La fantamedia, intanto, è scesa a livelli di guardia (6). Meglio evitare.

Passiamo ad Andrea Petagna, titolare in 4 delle ultime 5 partite disputate dal Monza ma con poco costrutto. L’ultima rete siglata dall’ex Napoli risale al 6 febbraio. Una vita fa. Da quel momento in poi ha fornito due assist ma anche prestazioni in chiaroscuro, che hanno minato la fiducia che il tecnico Raffaele Palladino nutre nei suoi confronti. Contro l’Udinese è partito dalla panchina, senza riuscire ad incidere e rimediando addirittura un’ammonizione a tempo scaduto. I fantallenatori si aspettavano decisamente di più da lui.

Fantacalcio, i 5 acquisti da evitare

La lista comprende Romelu Lukaku che, in questi mesi, non ha mai raggiunto gli standard qualitativi toccati sotto la gestione di Antonio Conte. Il belga ha segnato soltanto 3 gol in 17 partite di campionato: un bottino deludente, ulteriormente aggravato dalle 12 gare saltate per colpa di vari problemi fisici. Il ballottaggio con Edin Dzeko sembra essersi definitivamente concluso in suo favore ma il rendimento dell’ex Chelsea continua ad essere distante da un livello accettabile.

Leandro Paredes, dal canto suo, vivrà le prossime settimane a Torino da separato in casa alla luce del pessimo rendimento offerto in campo (nessun gol e assist, 3 cartellini gialli e uno rosso) e della violenta lite che lo ha visto protagonista a Pasquetta. Vederlo all’opera diventerà sempre più raro: Massimiliano Allegri, nel ruolo di regista, sta puntando infatti su Manuel Locatelli e sul giovane Enzo Barranechea.

Chiudiamo con Andrea Belotti, il cui futuro è tutto da scrivere. Il contratto che lega alla Roma scade a giugno ed i giallorossi, fin qui, non hanno ancora deciso se far scattare il rinnovo biennale o lasciarlo libero di trovarsi una sistemazione alternativa. José Mourinho, nelle ultime settimane, lo ha spesso lanciato titolare al posto di Tammy Abraham ma la scelta non ha fornito i dividendi sperati. Per lui le prossime settimane saranno decisive. Intanto, le reti in campionato sono zero. Lasciamolo fuori e schieriamo altri giocatori.