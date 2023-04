Cassano si schiera con la Juventus e fa infuriare i tifosi avversari: sentenza netta

Cassano ha analizzato la gara vinta dalla Lazio ai danni della Juventus schierandosi, a sorpresa, dalla parte dei bianconeri.

Continua a far discutere il match andato in scena allo stadio Olimpico sabato sera tra la Lazio e la Juventus. Ad imporsi sono stati i padroni di casa, grazie alle reti firmate da Sergej Milinkovic-Savic e Mattia Zaccagni tuttavia non si spengono le polemiche relative alla prima marcatura biancoceleste.

L’episodio discusso arriva nel corso del 38esimo minuti: lancio spiovente per il serbo che, in area, fa valere la sua maggiore fisicità nei confronti di Alex Sandro e calcia in porta trafiggendo Wojciech Szczęsny. Inutili le proteste del brasiliano (nell’occasione caduto a terra) e degli altri bianconeri: l’arbitro Marco di Bello assegna infatti il gol, facendo così esultare il popolo biancoceleste. Dell’argomento ha voluto parlare Antonio Cassano schieratosi, a sorpresa, proprio a favore della Vecchia Signora.

L’ex attaccante di Roma e Real Madrid, nel corso della ‘Bobotv’, ha criticato la decisione presa dal direttore di gara spiegando che l’azione era da annullare. “È fallo da fischiare perché decisivo nella spinta. La partita se finiva in parità era il risultato più giusto per le occasioni create dalla Juve un po’ individualmente”. L’opinionista, entrato di recente in rotta di collisione con José Mourinho, ha poi analizzato le prestazioni offerte dalle due squadre spendendo parole al miele nei confronti di Maurizio Sarri.

Juventus, Cassano critica l’arbitro Di Bello

Cassano, in particolare, ha spiegato di considerare “meraviglioso” e “unico” il calcio proposto dai capitolini. “La Lazio ha un’orchestra che canta da sola, una meraviglia per gli occhi. Sono contento del lavoro stratosferico di Sarri”. Per quanto riguarda la Juve, ad impressionarlo sono stati soprattutto Federico Chiesa e Angel Di Maria (“ha fatto giocate pazzesche”). Ora, per i due club, è tempo di pensare ai prossimi impegni in programma.

I bianconeri, giovedì, affronteranno tra le mura amiche lo Sporting Lisbona nell’andata dei quarti di finale di Europa League mentre domenica alle ore 18 faranno visita al Sassuolo. Gli uomini di Sarri, secondi a -16 dal Napoli capolista, venerdì sera saranno invece impegnati nella trasferta sul campo dello Spezia. La corsa per un piazzamento in zona Champions League sta per entrare nel vivo e non consentirà, alle squadre iscritte, scivoloni di sorta. La Juve è distante dalle posizioni nobili ma la speranza è ancora viva. Tutto dipenderà dall’esito dell’inchiesta “Prisma”.