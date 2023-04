Il Milan ha la meglio sul Napoli: Bennacer decide il primo round

Termina la sfida d’andata tra Milan e Napoli a San Siro, decisivo il gol di Ismael Bennacer: ai rossoneri il primo round

Si è conclusa l’andata dei quarti di finale di Champions League tra Milan e Napoli. Ai rossoneri va il primo round, avendo vinto 1-0 grazie al gol di Ismael Bennacer. A partire meglio, però, è la squadra di Luciano Spalletti che colleziona alcune occasioni da gol già nei primi minuti. Molto bene Krunic in difesa, capace di salvare sulla linea il tiro di Kvaratskhelia forse un po’ troppo debole.

La partita è subito abbastanza tesa, con tanti falli da una parte e dall’altra non fischiati dall’arbitro rumeno Istvan Kovacs. E’ proprio il metodo arbitrale che fa saltare i nervi ai giocatori di entrambe le squadre, seppur poco ammoniti nel primo tempo. E’ una ripartenza del Milan a sbloccare l’incontro, con una grande giocata di Brahim Diaz che ha mandato al bar Mario Rui e Lobotka prima del cerchio di centrocampo. Il contropiede porta Bennacer al tiro che sul primo palo ha sorpresa Meret per l’1-0.

Il Milan batte il Napoli: tanto nervosismo

Ripresa caratterizzata da una quantità di nervosismo incredibile, mal gestito da Kovacs. Espulsione per Anguissa che salterà il ritorno insieme a Min-Jae Kim, vista l’ammonizione che fa scattare la diffida. Un Napoli che comunque ha avuto diverse occasioni in dieci uomini, con Di Lorenzo prima e Olivera poi. La sensazione, però, è che la mancanza di un centravanti vero in area di rigore si sia fatta sentire. Nel finale, Kovacs estrae un giallo anche per Calabria per proteste, probabilmente innervosito dal fischio finale dell’arbitro rumeno mentre il Milan stava attaccando.

Spalletti lavorerà per avere Osimhen in forma per la sfida di ritorno. Tante occasioni create per il suo Napoli, non concretizzate anche per la bravura di Mike Maignan. Il Milan, d’altra parte, cercherà di difendere e incrementare il gol di vantaggio. Le ultime due partite tra le due squadre sono andate verso i rossoneri: la prossima sarà quella decisiva e decreterà chi giocherà la semifinale di Champions League.