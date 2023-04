Serie A, i top della giornata 29: dominio Lazio con Zaccagni e Luis Alberto

La Lazio è una delle squadre più in forma del momento in serie A, l’ha dimostrato la vittoria contro la Juventus.

Luis Alberto in mezzo al campo e Zaccagni sul fronte offensivo hanno trascinato i biancocelesti in una prestazione meravigliosa e una vittoria preziosa per la corsa Champions.

Procede ogni settimana il sondaggio sul canale Youtube di SerieANews (vi invitiamo ad iscrivere) riguardo ai migliori di ogni turno di campionato. Ricordiamo le regole: i calciatori presenti vanno comunque a punti. Il primo ne guadagna cinque, il secondo tre, il terzo due, il quarto uno. Stavolta hanno votato 6370 persone che ringraziamo.

La Lazio in questo momento è cresciuta molto sul piano del ritmo, fanno la differenza soprattutto a centrocampo con soluzioni rapide e di qualità. Luis Alberto è tra i migliori interpreti del ruolo in questo momento, meravigliosa la giocata di tacco sul gol di Zaccagni.

Tra i portieri spicca Ochoa, protagonista assoluto del pareggio della Salernitana contro l’Inter con delle parate straordinarie su Mkhitaryan, De Vrij e altri tentativi dell’Inter. Il Napoli ha compiuto a Lecce un altro passo importante verso lo scudetto, il trascinatore è stato capitan Di Lorenzo con una meravigliosa prestazione e il gol del vantaggio.

Ochoa le prende tutte, la Salernitana è nelle sue mani

Ora iniziamo a capire anche in Italia perchè attorno ad Ochoa c’è la leggenda delle sei dita. Sembra che neutralizzi qualsiasi pericolo passi dalle sue parti, contro l’Inter è stato decisivo almeno in tre occasioni. Spicca la parata su De Vrij, da gatto sulla linea di porta. I nostri utenti l’hanno premiato con l’86% dei voti, ha conquistato un plebiscito.

La Roma ha conquistato a Torino una vittoria molto preziosa, con un rigore di Dybala e valorizzando la propria solidità difensiva. Tra i protagonisti assoluti del successo, c’è Rui Patricio che incassa l’8% delle preferenze. Il portiere portoghese si è distinto per una parata su un colpo di testa di Miranchuk ad inizio secondo tempo.

Il Bologna in questo momento è una delle squadre più belle da vedere della serie A, Thiago Motta ha costruito una macchina meravigliosa. Contro l’Atalanta i rossoblù si sono resi protagonisti di una prova esaltante ma c’è stato bisogno anche di Skorupski, autore delle parate sui tentativi di Hojlund nel primo tempo e Muriel nella ripresa. Incassa il 6% delle preferenze.

Di Lorenzo è capitan scudetto, la costanza al servizio della cavalcata

Giovanni Di Lorenzo è il capitano del Napoli che è a pochi passi dal traguardo, al primo scudetto senza Maradona 33 anni dopo. Una storia emozionante, fatta di costanza, professionalità e applicazione. A Lecce ha segnato il quarto gol stagionale, a referto ci sono anche sei assist. Non solo la rete del vantaggio di testa ma anche la costanza dentro la partita in un momento complicato per il Napoli con un grande contributo nel finale per conservare il vantaggio. I nostri utenti l’hanno premiato con il 70%.

La salvezza è ancora lontana, dieci punti a nove partite dalla fine del campionato ma la Cremonese a Marassi ha regalato un pomeriggio felice con una vittoria conquistata in rimonta. Il match winner è Leonardo Sernicola, autore del gol in pieno recupero. Una giocata che aumenta ancora di più il suo spessore, parliamo di un esterno da seguire con grande attenzione. I nostri utenti gli hanno attribuito il 16% dei voti.

La straordinaria prestazione del Bologna sul campo dell’Atalanta passa anche per la prova in fase difensiva. Spicca il lavoro di Soumaoro e Lucumi per fermare Hojlund e gli altri compagni. Soumaoro poi è stato decisivo anche in varie occasioni nell’opporsi alle conclusioni dei giocatori dell’Atalanta. Prende il 9% dei voti, chiude la graduatoria con il 5% Ceccherini del Verona. Il suo gol di testa sugli sviluppi di un corner ha avviato la rimonta dei gialloblù contro il Sassuolo.

La classe di Luis Alberto è in un colpo di tacco favoloso

La qualità del gioco di Luis Alberto può riassumersi tutta in una giocata. È il caso del colpo di tacco che consente a Zaccagni di battere Szczesny e realizzare la rete del 2-1. È un’intuizione per pochi eletti che corona una partita in cui ha messo tutto: talento, dinamismo, spirito di sacrificio, intelligenza tattica. Ha preso la metà dei voti possibili con il 50%, dominando la classifica dei centrocampisti del weekend pasquale.

Al secondo posto c’è Milinkovic Savic con il 35% delle preferenze. Il centrocampista serbo ha segnato il gol del vantaggio con furbizia, fisicità e qualità nella giocata sotto porta. Milinkovic Savic e Luis Alberto sono stati i trascinatori della straordinaria prestazione della Lazio, occupandosi del cambio di ritmo, della gestione della palla, dell’attenzione alle due fasi di gioco.

La serie A si sta alimentando di realtà della fascia di mezzo che esprimono un bel calcio: la Fiorentina, il Bologna, il Monza che al di là del risultato è sempre propositivo. Nel pareggio di Udine spicca la prestazione di Rovella, il faro del centrocampo del Monza. Ha compiuto una prova di ottimo livello nella gestione del gioco e negli inserimenti come dimostra il gol. Ha preso l’8% delle preferenze nel nostro sondaggio su Youtube.

Chiude la storia Orsolini al 7%, l’esterno offensivo del Bologna è in grande spolvero. A Bergamo ha segnato due reti, una in fuorigioco e un’altra regolare. Salterà il Milan per un’ingenuità: nell’esultanza beffata dal gol annullato si è tolto la maglia.

Zaccagni trascina la Lazio e manda un messaggio anche a Mancini

I motivi saranno anche seri ma, in una fase di penuria di talenti a livello offensivo, è veramente complicato lasciare a casa Zaccagni che domenica con una prova di grande spessore ha mandato un altro messaggio a Mancini. Ha segnato anche il gol del sorpasso e dentro la partita ci sono tante altre giocate, su tutte l’assist a Milinkovic Savic e la rete annullata. Zaccagni è in doppia cifra con 10 gol e a breve potrebbe esserlo anche per gli assist, sono 9 quelli stagionali. I nostri utenti l’hanno premiato con un’ampia maggioranza, il 72% dei voti.

La salvezza dello Spezia passa per il lavoro di Nzola (17% dei voti), la rete che vale il pareggio al Franchi è la tredicesima. È terzo nella classifica marcatori dietro ad Osimhen e Lautaro Martinez. Contro la Fiorentina ha giocato anche da leader, con un grande contributo nella fase di non possesso.

Il Verona è a quattro punti dalla salvezza, lo Spezia non è più così lontano e nella lotta per non retrocedere ci sono anche il Lecce a +5 e la Salernitana a +7 sul Verona. Le speranze della squadra di Zaffaroni si sono alimentate sabato con la vittoria contro il Sassuolo. L’uomo della vittoria, che ha approfittato di un errore di Consigli, è Gaich. Una giocata bella e pesante, che determina il 6% delle preferenze. Chiude la graduatoria Di Francesco (5% delle preferenze), che ha realizzato il gol dell’illusorio pareggio del Lecce contro il Napoli prima dell’autorete sull’asse Gallo-Falcone.

La classifica della ventinovesima giornata

PORTIERI

Ochoa 5 punti

Rui Patricio 3 punti

Skorupski 2 punti

DIFENSORI

Di Lorenzo 5 punti

Sernicola 3 punti

Soumaoro 2 punti

Ceccherini 1 punto

CENTROCAMPISTI

Luis Alberto 5 punti

Milinkovic Savic 3 punti

Rovella 2 punti

Orsolini 1 punto

ATTACCANTI

Zaccagni 5 punti

Nzola 3 punti

Gaich 2 punti

Di Francesco 1 punto

La graduatoria generale ruolo per ruolo: il controsorpasso di Milinkovic Savic

PORTIERI

Meret 31 punti

Vicario 28 punti

Ochoa 25 punti

Falcone 13 punti

Montipò 12 punti

Perin 12 punti

Provedel 11 punti

Silvestri 11 punti

Maignan 10 punti

Milinkovic Savic 10 punti

Dragowski 10 punti

Szczesny 10 punti

Carnesecchi 10 punti

Di Gregorio 9 punti

Audero 8 punti

Skorupski 8 punti

Rui Patricio 8 punti

Perin 7 punti

Handanovic 6 punti

Sepe 5 punti

Radu 5 punti

Musso 5 punti

Terracciano 5 punti

Tatarusanu 3 punti

Consigli 2 punti

Perilli 2 punti

Ravaglia 2 punti

DIFENSORI

Min-Jae Kim 28 punti

Di Lorenzo 20 punti

Baschirotto 16 punti

Udogie 12 punti

Theo Hernandez 11 punti

Rrahmani 11 punti

Mazzocchi 10 punti

Danilo 10 punti

Dimarco 9 punti

Smalling 8 punti

Carlos Augusto 8 punti

Milenkovic 7 punti

Mario Rui 6 punti

Posch 6 punti

Umtiti 5 punti

Dumfries 5 punti

Ibanez 5 punti

Juan Jesus 5 punti

De Vrij 5 punti

Bremer 5 punti

Parisi 5 punti

Scalvini 5 punti

Mancini 5 punti

Tomori 4 punti

Zappacosta 3 punti

Sernicola 3 punti

Acerbi 3 punti

Fazio 3 punti

Soppy 3 punti

Demiral 3 punti

Bijol 3 punti

Doig 3 punti

Dodò 3 punti

Becao 3 punti

Kalulu 2 punti

Romagnoli 2 punti

Spinazzola 2 punti

Colley 2 punti

Darmian 2 punti

Toloi 2 punti

Valeri 2 punti

Ola Aina 2 punti

Djidji 2 punti

Aiwa 2 punti

Zalewski 2 punti

Izzo 2 punti

Zanoli 2 punti

Soumaoro 2 punti

Nuytinck 1 punto

Colley 1 punto

Chiriches 1 punto

Ceccherini 1 punto

A. Bastoni 1 punto

Schuurs 1 punto

Pongracic 1 punto

Holm 1 punto

Bradaric 1 punto

Casale 1 punto

Reca 1 punto

S.Bastoni 1 punto

G. Donati 1 punto

Alex Sandro 1 punto

Kyriakopoulos 1 punto

Singo 1 punto

CENTROCAMPISTI

Milinkovic Savic 22 punti

Tonali 21 punti

Lobotka 18 punti

Koopmeiners 15 punti

Kostic 15 punti

Barella 14 punti

Brahim Diaz 12 punti

Anguissa 11 punti

Rabiot 11 punti

Luis Alberto 11 punti

Zielinski 10 punti

Frattesi 9 punti

Bennacer 8 punti

Mkhitaryan 8 punti

Vlasic 6 punti

Calhanoglu 6 punti

Orsolini 6 punti

Lazovic 6 punti

Elmas 5 punti

Vecino 5 punti

Samardzic 5 punti

Pereyra 5 punti

Radonjic 4 punti

Fagioli 4 punti

Miretti 3 punti

Hjulmand 3 punti

Messias 3 punti

Baldanzi 3 punti

Sensi 3 punti

Bonaventura 3 punti

Lovric 2 punti

Wijnaldum 2 punti

Mandragora 2 punti

Malinovskyi 2 punti

Bonaventura 2 punti

Rovella 2 punti

Ricci 2 punti

Marin 2 punti

Ferguson 2 punti

Cristante 1 punto

Djuricic 1 punto

Zaniolo 1 punto

Lo. Pellegrini 1 punto

Thorstvedt 1 punto

Candreva 1 punto

Linetty 1 punto

Locatelli 1 punto

ATTACCANTI

Osimhen 55 punti

Kvaratskhelia 35 punti

Vlahovic 19 punti

Rafael Leao 15 punti

Dybala 14 punti

Lautaro Martinez 14 punti

Laurientè 11 punti

Nzola 11 punti

Lookman 10 punti

Zaccagni 10 punti

Dzeko 8 punti

Immobile 8 punti

Arnautovic 6 punti

Simeone 6 punti

Kean 6 punti

Felipe Anderson 5 punti

Nzola 5 punti

Berardi 5 punti

Abraham 4 punti

Giroud 4 punti

Beto 4 punti

Bonazzoli 3 punti

Lozano 3 punti

Hojlund 3 punti

Kean 3 punti

Gabbiadini 3 punti

Ciurria 2 punti

Deulofeu 2 punti

Dia 2 punti

Rebic 2 punti

Daniel Maldini 2 punti

Colombo 2 punti

Gaich 2 punti

Luka Romero 2 punti

Tsadjout 2 punti

Karamoh 2 punti

Barrow 2 punti

Di Francesco 1 punto

Boga 1 punto

Ikonè 1 punto

Pellegri 1 punto

Gabbiadini 1 punto

Verde 1 punto

Solbakken 1 punto