Milan-Napoli, Cassano è netto: “L’arbitro è stato un disastro”. Vieri risponde…

Alla ‘Bobo Tv’ si è parlato del match Milan-Napoli, Cassano si è mostrato molto critico nei confronti di Kovacs ma Vieri non si è mostrato d’accordo

Il primo round derby italiano di Champions League è andato al Milan ma il confronto di San Siro ha lasciato aperto il discorso qualificazione. La squadra di Stefano Pioli ha superato il Napoli di misura con un gol di Bennacer nel primo tempo, rete che non permette ai rossoneri di fare troppi calcoli in vista della sfida in programma tra pochi giorni al Maradona.

Davanti ai propri sostenitori, la formazione di Luciano Spalletti potrebbe ancora ribaltare la contesa e staccare il pass per la semifinale. Gli azzurri avranno due giocatori in meno nella sfida di ritorno: Anguissa e Kim. Entrambi saranno squalificati. L’allenatore partenopeo potrebbe però recuperare Victor Osimhen, grande assente di questi primi 90’. Intanto, alla ‘Bobo Tv’, è stata analizzata la gara di San Siro. Le riflessioni hanno dato diversi spunti.

Milan-Napoli, Cassano alla ‘Bobo Tv’: “A portieri invertiti avrebbero vinto gli azzurri, l’arbitro però è stato il peggiore in campo”

L’ex attaccante barese Antonio Cassano si è espresso al suo solito senza troppe sfumature sul match Milan-Napoli. Nel suo stile, l’analisi è stata molto impetuosa: “La squadra di Spalletti non meritava di perdere. Per 25 minuti ha giocato da sola. Poi c’è stata la sgasata pazzesca di Leao e la grandissima giocata di Brahim Diaz che ha originato il vantaggio del Milan. Sul gol, però, Meret avrebbe potuto fare di più. Per il resto, il Milan ha fatto poco, colpendo una traversa su calcio piazzato. A portieri invertiti, avrebbe vinto il Napoli. Maignan nel finale ha fatto una parata clamorosa, fuori da ogni logica”.

L’ex attaccante ha poi aggiunto: “Stasera ho capito che Osimhen è determinante per la squadra di Spalletti. Se al ritorno dovesse recuperarlo allora le chance di ribaltare il risultato ci sono. Devono rischiarlo per forza. Il Napoli però ha dimostrato che non ha perso le sue certezze, pur giocando con Elmas in attacco e pure in dieci ha continuato ad attaccare”.

Il giudizio su Kovacs è invece impietoso: “Un disastro. L’arbitro per me è stato il peggiore in campo”. Vieri però mostra di non essere d’accordo: “Anguissa si è esposto ad un rischio perché già ammonito ha alzato troppo la gamba in una zona innocua del terreno di gioco. Un intervento senza logica. Così come anche Kim è stato ingenuo perché in Europa queste ‘scenate’ sono punite con il giallo. Essendo diffidato sarebbe dovuto essere più attento e lucido”.