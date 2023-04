Icardi show in Turchia: tripletta con il Galatasaray, a segno anche Zaniolo

Il Galatasaray è sempre più protagonista nel campionato turco. Diversi ‘ex italiani’ stanno trascinando la capolista.

Alcuni campionati europei vedranno la lotta al vertice sino alla fine, ma sono tanti i campionati dove c’è un dominio assoluto. In Italia e in Spagna Napoli e Barcellona sono ad un passo dal titolo, in Portogallo c’è il Benfica e anche in altri campionati europei la situazione è simile. E’ il caso ad esempio del Galatasaray in Turchia.

Lo storico club turco è sempre più vicino alla vittoria del campionato e continua a macinare vittorie. Negli ultimi mesi, o meglio nell’ultimo anno il club ha fatto un mercato di altissimo livello e ha portato calciatori di primo piano in Turchia. Tra questi ci sono diversi ex volti noti del nostro campionato, calciatori che spesso hanno fatto discutere ma di indiscusso talento.

Nella giornata odierna il Galatasaray ha vinto davanti ai propri tifosi con un netto 6 a 0, battendo chiaramente il Kayserispor, club non semplice e comunque settimo in classifica. Una serata magica per i tifosi del Gala e soprattutto per Mauro Icardi. L’ex attaccante dell’Inter ha firmato una splendida tripletta, contribuendo a chiudere la pratica già nel primo tempo. L’argentino sta vivendo una ‘seconda giovinezza’ in Turchia, dodici gol in tredici partite in campionato.

Galatasaray, anche Zaniolo a segno

Il Galatasaray è una vera e propria oasi della felicità per i calciatori provenienti dal nostro campionato. Da Muslera a Torreira fino a Icardi e all’ex Napoli Dries Mertens, tutti ambientati benissimo nella squadra turca. Nel match è andato a segno, ancora una volta, anche Nicolò Zaniolo.

L’ex attaccante della Roma è stato protagonista da subentrato, è entrato a risultato acquisito ma ha contribuito mettendo a segno una splendida rete nella ripresa, contribuendo a rendere il risultato più rotondo. Il club turco sogna di restare cosi anche la prossima stagione, vorrebbe confermare tutti, a partire da quell’Icardi che è comunque in prestito dal PSG. Una situazione difficile ma il Gala vorrebbe tornare in Europa e tornare da più competitivo che mai. Non sarà semplice, intanto sogna grazie a Icardi… e anche a Zaniolo.