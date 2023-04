“Tutti si dimenticano…”: Lazio, Sarri esulta e spiazza a fine match

Dopo la vittoria della sua Lazio contro lo Spezia di Semplici, Maurizio Sarri ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno spiazzato.

Dopo il grande successo di sabato scorso dello Stadio Olimpico contro la Juventus di Massimiliano Allegri, la Lazio ha fatto un altro passo fondamentale per la qualificazione all’edizione dell’anno prossimo della Champions League. Gli uomini di Maurizio Sarri hanno infatti battuto questa sera allo Stadio Picco lo Spezia con un netto 0-3.

Tuttavia, il risultato finale nasconde un po’ le difficoltà (soprattutto quelle iniziali) avute dalla Lazio per vincere contro il team guidato da Leonardo Semplici. Lo Spezia, infatti, nei primi dodici minuti della gara ha avuto due grandi occasioni: ovvero la traversa colpita da Bourabia e l’incredibile occasione mancata di testa da Nzola.

Ma Lazio, dopo questi spaventi iniziale, ha poi dominato la gara del Picco, visto che prima è passata in vantaggio con il rigore realizzato al 36’ da Ciro Immobile e poi ha chiuso ogni discorso con i gol siglati da Felipe Anderson (al minuto 52) e da Marcos Antonio (89’). Con questa vittoria, in attesa delle gare del weekend, i capitolini hanno ora ben 10 punti di vantaggio sull’Inter quinta. Lo stesso Maurizio Sarri, infatti, non ha nascosto la sua gioia per il successo di questa sera.

Lazio, Maurizio Sarri: “Tutti si dimenticano che ho ottenuto anche sette promozioni nelle categorie inferiori”

Il tecnico toscano ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Dove collocherei in un ideale podio della mia carriera un possibile secondo posto della Lazio? Tutti si dimenticano che ho ottenuto anche sette promozioni nelle categorie inferiori, visto che non è sempre l’importanza mediatica dell’evento a corrispondere alla soddisfazione interna. Ho avuto anche delle mie belle soddisfazioni in Serie B, C e D. Comunque non ti do la risposta, visto che sono a Napoli e un po’ di scaramanzia mi è rimasta”.

Maurizio Sarri ha poi continuato il suo intervento: “Nei primi dieci minuti ci hanno messo in difficoltà, ma poi siamo riusciti a venire fuori. La squadra sta facendo bene, ho visto un cambio di mentalità molto importante. Ci sono dei giocatori che stanno crescendo in maniera notevole. Dobbiamo restare focalizzati verso l’obiettivo, senza guardare la nostra attuale posizione”.