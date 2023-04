“Da nessuna parte…”: Napoli, l’accusa di Spalletti dopo la partita col Verona

Il tecnico toscano non nasconde un leggero disappunto. Le sue parole sono chiare e “denunciano” una dinamica fastidiosa.

Il Napoli ha pareggiato 0-0 contro il Verona. Un pareggio casalingo che delude un po’ le aspettative, soprattutto dopo la sconfitta di mercoledi contro l’Inter, ma che porta con sé due notizie positive.

Innanzitutto la pace, fotografata pochi minuti prima della gara, tra gli ultras napoletani ed il presidente Aurelio De Laurentiis. Poi il ritorno in campo di Victor Osimhen. Anche se per circa 20 minuti, il nigeriano è tornato in campo per accumulare minutaggio in vista della super sfida di martedi.

E la sua presenza si è sentita. Il suo destro che ha colpito la traversa, ha fatto rimbombare i cuori di tutto lo stadio, consci di aver recuperato il bomber.

Un destro che non è bastato per portare a casa una vittoria meritata dal Napoli, ma che fa ben sperare in vista di martedì. Uno stadio vestito a festa, che ha fatto le prove per trainare la squadra alla rimonta contro il Milan, nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Napoli-Verona, l’amarezza di Spalletti

Non è mancata, tuttavia, la delusione di Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli ha parlato in conferenza stampa al termine della partita col Verona, senza nascondere la sua amarezza per un risultato insoddisfacente.

“Sono contento del ritorno del pubblico, abbiamo bisogno di loro”, ha dichiarato il tecnico toscano.

“Abbiamo incontrato una squadra che non ci ha concesso spazio, che si è chiusa. Abbiamo perso un po’ troppo tempo a girare intorno alla loro difesa senza la qualità che abbiamo di solito. Attaccare gli spazi vuoti è importante. Il Verona ci ha messo in difficoltà, anche con le loro solite baruzze, per esempio perdendo tempo come gli è stato concesso stasera. In nessun altro stadio si perde lo stesso tempo che viene perso al Maradona”, ha continuato Luciano Spalletti.

Parole di delusione quelle del tecnico, che sperava in una vittoria per preparare al meglio, soprattutto psicologicamente, la partita di martedì.