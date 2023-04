Napoli-Milan, dopo le polemiche arriva la decisione dell’Uefa

Dopo le polemiche della gara d’andata la UEFA decide di andare sul sicuro: ecco cosa è stato deciso in vista di Napoli-Milan.

La partita di andata dei quarti di finale di Champions League tra Milan e Napoli è stata foriera di grandi polemiche per le decisioni arbitrali prese dal direttore di gara Kovacs. Un arbitraggio che non ha soddisfatto la stessa UEFA la quale ha deciso di concludere anticipatamente la stagione europea del fischietto.

A pesare tantissimo sulla prestazione di Kovacs è stato innanzitutto il differente metro di giudizio adottato durante la gara, con un primo tempo nel quale in fischietto di Milan-Napoli sembrava voler adottare un arbitraggio molto permissivo, salvo poi, nella ripresa, cambiare totalmente tipo di direzione di gara, adottando invece un metro di giudizio molto, ma molto, più severo.

Pesano inoltre anche errori come la mancata ammonizione di Leao per il calcio dato alla bandierina o l’ammonizione data invece a Di Lorenzo il quale, da capitano, aveva chiesto spiegazioni circa un fallo ai danni della sua squadra. Tutto ciò ha spinto da un lato la UEFA a rimproverare indirettamente Kovacs e dall’altro ad affidarsi ad una designazione molto affidabile: quella del polacco Marciniak.

Napoli-Milan, la designazione dell’arbitro: sarà il polacco Marciniak

La UEFA ha quindi deciso di puntare su di una designazione abbastanza sicura per quello che sembrerebbe, al momento, l’unico quarti finale davvero in bilico. Con Inter, City e Real Madrid che nella gara d’andata hanno messo a segno risultati che possono dare relativa tranquillità, il vantaggio minimo del Milan, con match da giocare a Napoli, rende questo quarto di finale quello più in bilico.

Anche per questo la UEFA ha deciso di giocarsi la sua carta migliore. Non dimentichiamo che Marciniak solo qualche mese fa era stato scelto dalla FIFA per arbitrare la finale del Mondiale 2022 in Qatar tra Argentina e Francia. Un match nel quale il polacco si è ben comportato, aumentando quindi il suo prestigio e la sua affidabilità e rendendolo uno dei migliori fischietti a disposizione della UEFA.