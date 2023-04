De Laurentiis non si pone limiti: “Vogliamo fare la…”

Il presidente del Napoli De Laurentiis è intervenuto al settimanale del ‘TG5’ sbottonandosi sul futuro della sua squadra tra Champions e campionato

Attesa per il match di ritorno di Champions tra Napoli e Milan. La gara tra le due formazioni concederà ad un’italiana il pass per la semifinale. Una stagione favorevole per l’Italia, che può bissare la qualificazione con l’Inter, vittoriosa per 2-0 a Lisbona contro il Benfica nella gara d’andata. In Europa League e Conference League, poi, si aspettano risultati incoraggianti pure da Juventus e Fiorentina. Se la qualificazione dei primi appare ancora in discussione, quella dei secondi sembra essere blindata.

Ogni discorso europeo, tuttavia, in queste ore sarà parcheggiato. Priorità al campionato, con il 30esimo turno che ieri ha servito l’antipasto del suo menu. Il Napoli cerca risposte questo pomeriggio alle 18 nella gara contro il Verona. I partenopei devono rispondere al successo di ieri della Lazio. De Laurentiis, intanto, non sembra porsi limiti.

Napoli, De Laurentiis vuole prendersi tutto: “Vogliamo fare la storia del calcio”

L’edizione odierna de ‘Il Mattino’ ha anticipato le parole del presidente Aurelio De Laurentiis all’interno del settimanale di approfondimento della redazione del ‘TG5’, ‘Napoli è…’. Questa settimana, la rubrica in onda questa sera in seconda serata farà tappa a Napoli per parlare della rinascita della città, presa d’assalto dai turisti e sulla cresta dell’onda pure nel calcio.

La formazione azzurra, infatti, si sta avvicinando ad un traguardo storico, il terzo scudetto. Obiettivo che il Napoli non raggiunge dal 1990. Aurelio De Laurentiis non sta nella pelle: “Non mi dispiacerebbe fare la storia del calcio perché i napoletani lo meritano e aspettano questo momento da 33 anni. Il calcio è cambiato totalmente rispetto all’epoca maradoniana”.

Il presidente partenopeo ha evidenziato tutto il suo orgoglio ai microfoni del ‘TG5’: “Siamo fieri di aver costruito una squadra valida come squadra e come gruppo. Questo farà la differenza anche nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Sarà una bellissima partita di sicuro. Abbiamo due squadre, non solo una”, ha aggiunto recapitando un messaggio al Milan.

Ha poi coccolato Luciano Spalletti, uno dei grandi artefici di questo Napoli: “Lui è un maestro, una garanzia assoluta”, ha spiegato De Laurentiis. Poi ha concluso: “Sono un tifoso silenzioso, attentissimo a ciò che succede in campo. Per questo motivo sono capace di mordermi la lingua. Se dovessi dare un titolo alla stagione direi ‘Azzurro’, non credo si possa aggiungere altro”.