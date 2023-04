Juventus, annuncio in diretta: “Frattesi tra i primi nomi, ottimismo sulle plusvalenze”

Frattesi del Sassuolo potrebbe essere il primo nome per il calciomercato della Juventus. Sui bianconeri però pesa la questione plusvalenze.

La sconfitta contro il Sassuolo frena la rincorsa della Juventus alle posizione europee, i bianconeri però sperano che la questione plusvalenze si risolva per il meglio e che vengano restituiti i 15 punti di penalizzazione. Una cosa che cambierebbe e non poco la situazione di classifica e le prospettive della prossima stagione.

Anche perché il calciomercato, sebbene ancora in maniera informale, sta producendo i primi nomi. In casa Juventus, come riportato dal giornalista della La Stampa Antonio Barillà, c’è quello di Frattesi, calciatore proprio del Sassuolo. “E’ un calciatore che piace molto.” ha dichiarato ai microfoni di TvPlay.it. “Si sta valutando se intervenire in quella posizione del campo oppure prediligere soluzioni interne.”

Molto dipenderà, secondo Barillà, dalla questione plusvalenze: “Al momento la Juventus è in un limbo, non può programmare con anticipo la prossima stagione. Certo, se si decidesse di intervenire in quell’ambito della rosa Frattesi sarebbe uno dei principali nomi sulla lista. Poi può darsi che si faranno valutazioni interne e si punterà su chi c’è già in rosa.”

Juventus, la programmazione ‘bloccata’ dalla vicenda plusvalenze

Come detto la vicenda plusvalenze al momento fa agire la Juventus con il freno a mano tirato. Troppo incerto il futuro a breve termine per fare programmi. Ma non c’è solo la questione plusvalenze a pesare. I bianconeri infatti devono fare i conti anche con il filone riguardante gli stipendi. Barillà lo spiega, ritenendo la situazione stipendi potenzialmente più grave rispetto a quella plusvalenze.

“Sul filone plusvalenze devo dire che sono abbastanza ottimista.” ha dichiarato Barillà. “Seguendo molto attentamente la linea difensiva della Juventus, posso dire che ci sono tanti temi che potranno essere legittimamente ascoltati. E’ diverso invece vedere cosa accadrà sul filone degli stipendi. Le cose in quel caso sono un po’ diverse. Dobbiamo prevedere che se esce fuori che uno stipendio non è trasparente poi ci sono gli atti e la posizione inevitabilmente cambia.”