Inter, Inzaghi sul filo del rasoio: l’annuncio del club spiazza tutti

La posizione di Simone Inzaghi è sempre più in bilico. In queste ore si è esposta la stessa Inter attraverso le parole di Zanetti.

Una stagione complicata per l’Inter, alla ricerca di un’identità che nel corso della stagione è stata evidente solo a fasi alterne. La squadra nerazzurra ha collezionato una serie di scivoloni pesanti, che hanno ovviamente acceso un campanello d’allarme all’interno di tutto l’ambiente interista. I tifosi non ne possono più, ed anche l’ultima sconfitta casalinga col Monza non ha ovviamente fatto piacere. Anche il club, ovviamente, sta facendo le sue valutazioni.

Inzaghi, va detto, ha ancora la possibilità di accedere alle semifinali di Champions League, c’è la finale di Coppa Italia da conquistare ed un piazzamento Champions alla portata. Insomma, c’è ancora tanto da salvare ma al momento quello che preoccupa è una mancanza di compattezza che emerge in alcuni match. Col Benfica, nel match di andata dei quarti di finale della Coppa dei Campioni, c’è stata una dimostrazione di forza importante.

Subito dopo è arrivata la sconfitta col Monza, ed ancora un ambiente che non riesce ad accettare le 11 sconfitte subite nel corso del campionato. Tante, troppe per una compagine chiamata a concorrere per lo Scudetto all’inizio della stagione. Il Napoli gioca un campionato anomalo, con gli azzurri che hanno costruito un solco rispetto alle inseguitrici, ma le mancanze della squadra nerazzurra sono evidenti.

Inter, futuro di Inzaghi in bilico: arrivano le parole di Zanetti

Il club, come detto, sta valutando attentamente quello che andrà fatto da qui al termine della stagione. Chiaro che la posizione di Inzaghi non possa essere salda, e molto (se non tutto) dipenderà da quello che succederà in Coppa Italia ed in Champions League. In queste ore sono emerse le parole di Javier Zanetti, vice presidente del club nerazzurro, intervenuto ai microfoni di ‘Dazn’.

“Inzaghi in discussione? Ha dimostrato sempre grande professionalità, al di là del fatto che anche lui riconosce che l’andamento in campionato non è sufficiente guardando al valore della nostra squadra”, ha detto Inzaghi, di fatto ammettendo che qualcosa all’interno della squadra non sta girando nel verso giusto. “Fra campionato e Coppe dobbiamo cercare di cambiare questa tendenza che non fa assolutamente bene”, ha ancora detto l’ex giocatore argentino.