Inter, mistero Skriniar per Inzaghi: rinviato il ritorno in campo

La vittoria a Lisbona in Champions calma gli animi. In casa Inter c’è però un vero e proprio caso e non riguarda Simone Inzaghi.

La stagione dell’Inter è stata costantemente altalenante ed ha vissuto importanti alti e bassi. Il club ha esultato però un rendimento in Champions davvero impressionante e si è rammaricato per un campionato sinora, tutt’altro che all’altezza. La vittoria in Champions League contro il Benfica ha sicuramente rasserenato gli animi.

La formazione milanese era reduce da un mese abbastanza complicato e il tecnico Simone Inzaghi è stato più volte nel mirino della critica. Una rosa come l’Inter al quinto posto in campionato e con dieci ko non è accettabile e più volte lo hanno ribadito sia Marotta che i tifosi.

Il club ha ipotecato la qualificazione al turno successivo e mercoledi prossimo a San Siro la squadra ha davanti una ghiotta chance per raggiungere le semifinali. Il club nerazzurro può essere soddisfatto per l’ultimo risultato, ma a tenere banco è una situazione, un vero e proprio caso. L’ex capitano Milan Skriniar è alle prese con un problema fisico non da poco e ci sono ancora continui dubbi riguardo il suo ritorno in campo.

Inter, quando torna Skriniar?

L’ex capitano slovacco è stato finora una delle grane peggiori del club in quest’annata. Prima la società ha dovuto fare i conti con il mancato rinnovo di Milan, con il centrale che alla fine ha trovato l’accordo con il PSG (manca solo l’ufficialità). La società ha deciso di resistere anche a gennaio all’assalto del club, ma ora deve fare i conti con il mancato ritorno in campo del calciatore.

E’ oltre un mese che Skriniar è assente dai campi da gioco, la società sperava di recuperarlo per il match del Da Luz contro il Benfica, ma alla fine il giocatore non ce l’ha fatta. Allo stesso tempo arrivano brutte notizie per il club e per Simone Inzaghi. Secondo quanto riporta Gazzetta.it il calciatore non sarà a disposizione neanche per Inter-Benfica e non si conosce al momento la data del rientro. I tifosi attendono impazienti, la squadra affronterà diversi match e non sarà facile farlo senza uno dei suoi pilastri.