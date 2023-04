L’Inter vede il Milan: sarà derby in semifinale, Benfica out

I nerazzurri battono i portoghesi e si qualificano per la semifinale, sarà derby col Milan.

Notte da sogno per l’Inter che pareggia 3-3 contro il Benfica e si qualifica alla semifinale di Champions League.

Partita perfetta dei nerazzurri che si portano in vantaggio con un gran gol di Barella nel primo tempo e vanno nello spogliatoio all’intervallo sull’1-1 dopo aver subito il pareggio di Aursnes.

Non si spaventano i nerazzurri che rientrano in campo con ancor più grinta e segnano ben due gol, prima con Lautaro Martinez e poi con il bellissimo gol di Correa che chiude il match. Inutile le reti di Antonio Silva e Petar Musa nel finale. Partita arrembante dell’Inter che dimostra di avere due facce tra campionato e Champions League, nella quale aveva battuto brillantemente anche il Porto negli ottavi di finale.

La gara di andata era terminata 2-0 per gli uomini di Simone Inzaghi con i gol di Barella e Lukaku. Stasera hanno risposto benissimo ad una gara insidiosa. Reduci da una sconfitta in campionato contro il Monza, c’era preoccupazione in vista di una gara difficile contro il club portoghese.

In una cornice di pubblico straordinaria, con uno stadio San Siro gremito, l’Inter pareggia e si qualifica per la semifinale di Champions League.

Affronterà il Milan in un derby che, indubbiamente, farà la storia. Il Milan ha battuto il Napoli nella duplice sfida europea vincendo 1-0 all’andata e pareggiando 1-1 al ritorno allo stadio Maradona.

Inter, sarà derby col Milan in semifinale di Champions League

Sarà derby della Madonnina nella duplice sfida valida per la semifinale di Champions League.

L’Inter di Simone Inzaghi affronterà il Milan di Stefano Pioli in una sfida tutta italiana che avrà un valore enorme anche per il campionato. Entrambe le squadre stanno conducendo due stagioni sotto le aspettative. Il risultato in Champions League potrebbe mettere un’enorme pezza alla stagione di entrambe, anche dal punto di vista economico qualora dovessero mancare la qualificazione in campionato.

L’ultimo derby in semifinale di Champions era avvenuto vent’anni fa, con un doppio pareggio che poi consegnò il passaggio del turno al Milan. I rossoneri vinsero poi la finale.