“Nessun premio per il quarto posto”: Inter, Marotta chiarisce tutto

Arrivano le parole dell’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta, poco prima dell’inizio della partita contro il Benfica

Si sta disputando in questi minuti la partita di ritorno tra Inter e Benfica, valida per i quarti di finale di ritorno di Champions League. Lo 0-2 dell’andata mette i nerazzurri in una grande posizione per l’approdo in semifinale, dove c’è già il Milan. La possibilità di vedere il Derby di Milano è molto alta. Oltre alle coppe, tuttavia, i nerazzurri devono anche pensare al campionato dove sono arrivate ben undici sconfitte. Un numero troppo alto per una squadra che vuole entrare tra le prime quattro.

In attesa di capire quale sarà l’esito del ricorso della Juventus, l’Inter è quinta a -2 dal Milan. E poco prima della partita col Benfica, Beppe Marotta ha parlato della possibilità di dare un premio alla squadra per arrivare nei primi quattro posti. Uno scenario escluso totalmente dall’amministratore delegato, che si è augurato che il percorso in campionato possa essere più soddisfacente già a partire dalle prossime partite.

Inter, Marotta parla del quarto posto

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima del match col Benfica: “Nessun premio per il quarto posto, i giocatori non sono mercenari e non vanno incentivati a livello economico per raggiungere un obiettivo, tra l’altro, alla portata”. Poi prosegue: “Quando sono arrivato, ho eliminato il premio per l’accesso alla Champions. E’ deprimente pensare che debbano ricevere uno stimolo attraverso i soldi”. Parole chiare, che mettono in evidenza la voglia dell’ad nerazzurro di ritornare in Champions anche l’anno prossimo, ma senza invogliare i giocatori attraverso i premi.

La qualificazione alla prossima Champions, può essere raggiunta anche attraverso la vittoria della medesima coppa in questa stagione. Il fatto, però, è che oltre al ritorno col Benfica, va superato l’ostacolo Milan e quello di una big europea in finale. Non è un’impresa impossibile, certo, ma puntare soltanto su una competizione è molto rischioso. In caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo, infatti, l’Inter resterebbe con un pugno di mosche. Una situazione che Marotta vuole assolutamente evitare.