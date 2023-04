Allegri esulta: “Che bella giornata! La classifica ci condizionava…”

Le parole del tecnico Massimiliano Allegri dopo il pareggio della Juventus contro lo Sporting Lisbona e conseguente qualificazione alle semifinali di Europa League.

Il tecnico Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di ‘SKY’ dopo il pareggio in occasione della gara contro lo Sporting Lisbona, che ha garantito l’accesso alle semifinali di Europa League ai bianconeri. Dopo la vittoria casalinga con rete di Gatti, ai torinesi è bastata la rete di Rabiot per l’1-1 in Portogallo.

Un finale di gara che ha fatto temere il passaggio ai supplementari e ha alzato il livello della tensione a causa dell’infortunio di Gleison Bremer, ma alla fine la Juventus ha portato a casa ciò che contava, ovvero la qualificazione.

A tal proposito il tecnico toscano ha esordito ai microfoni dell’emittente satellitare: “È stata una nella giornata, sopratutto il passaggio del turno con le sue difficoltà. Sul finale abbiamo sofferto. Abbiamo fatto una buona partita soprattutto nella seconda frazione ma anche all’inizio. Dobbiamo fare di più in fase di finalizzazione. Ma direi che i ragazzi si sono ben comportati. Eravamo consapevoli delle difficoltà e siamo stati un pizzico fortunati”.

Juventus, Allegri: “Mi aspettavo il Siviglia in semifinale, ora ci tuffiamo in campionato”

L’avversaria alle semifinali del prossimo maggio sarà il Siviglia, che ha eliminato dalla competizione internazionale il Manchester United. Allegri commenta così l’incrocio: “Me lo aspettavo, perché è una squadra rognosa. Gioca bene, palleggia e la società ha vinto tante Europa League. I segnali dell’ultima sfida erano a loro favore, anche se nel calcio tutto ci sta”.

Dopo la restituzione dei 15 punti in classifica, in attesa della rivisitazione del giudizio in merito alle plusvalenze e alla distribuzione degli stipendi da parte della società, le energie della Juventus tornano a concentrarsi in campionato. Il tecnico è pronto per le sfide che attendono in Serie A la sua formazione: “Bisogna tuffarsi in campionato, perché noi delle ultime quattro partite ne abbiamo perse tre. Abbiamo fatto tanti sforzi e la classifica ci condizionava un po’, ma ora bisogna confermarsi nei primi quattro posti in classifica”.