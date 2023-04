Juve, Allegri ora è nei guai: che tegola, tifosi gelati

Pessime notizie per Massimiliano Allegri, nonostante la sua Juventus abbia strappato il pass per le semifinali di Europa League, eliminando lo Sporting Lisbona.

La Juventus festeggia il passaggio in semifinale di Europa League. A Lisbona in casa dello Sporting basta una rete di Rabiot e quella dell’andata di Gatti a rendere vano il centro in porta di Edwards. I bianconeri di Max Allegri conquistano l’obiettivo, proprio nella giornata in cui vedono restituiti i 15 punti sottratti per penalizzazione, in attesa del riesame che decreterà la sentenza definitiva.

Un cumulo di gioie per la squadra di Torino, la quale troverà gli spagnoli del Siviglia in semifinale, che disputerà l’11 maggio all’andata e il 18 maggio prossimi al ritorno. Un doppio confronto intenso, contro la formazione che è riuscita a eliminare gli inglesi del Manchester United.

Per il prossimo mese però l’attenzione sarà rivolta a scalare più posizioni possibili in vetta alla Serie A e avvicinarsi al Napoli. Perciò mister Max Allegri non può essere del tutto sereno stasera: dovrà fare i conti con un infortunio.

Europa League, la Juventus approda in semifinale ma si ferma Bremer

Si tratta di Gleison Bremer. Il difensore brasiliano è stato costretto a lasciare il terreno di gioco a causa di un problema muscolare, il quale si è verificato durante la partita. Al 72′ è subentrato il necessario cambio e infatti il calciatore è stato sostituito da Gatti. Dall’uscita del brasiliano sono stati vissuti momenti concitati perché si è perso equilibrio e la Juventus ha rischiato un ribaltone complicato.

Incassato l’1-1, i bianconeri si dedicheranno a preparare l’ambiziosa sfida interna contro gli azzurri di Luciano Spalletti e bisognerà verificare e capire se Gleison Bremer sarà a disposizione. Il brasiliano potrebbe proprio restare a riposo per il prossimo impegno e subentrare la settimana successiva contro il Bologna, oppure per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro l’Inter il prossimo 26 aprile. Presto però per trarre conclusioni: gli esami accurati lo faranno.