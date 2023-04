La semifinale non basta: Milan e Inter tremano dopo l’ufficialità

L’ufficialità fa tremare Milan e Inter. L’arrivo in semifinale di Champions League potrebbe non bastare, doccia gelata per le due milanesi

Una semifinale di Champions League totalmente all’ombra della Madonnina, per un qualcosa che mancava al calcio italiano da vent’anni esatti. Milan e Inter si danno appuntamento anche in Europa, per quelli che saranno il quarto ed il quinto derby della stagione. Probabilmente i due più delicati, vista l’importanza del confronto e per la posta in palio che ora più che mai si preannuncia altissima. Anzi, stellare.

Ciò detto, entrambe le milanesi sono costrette a fare i conti anche con le brutte notizie. Brutte notizie che, in particolare, arrivano dalla Serie A, dove sia il Milan che l’Inter stanno pesantemente zoppicando. Le due milanesi rischiano fortemente di vivere un paradosso: approdare in finale di Champions League e non partecipare poi a quella del prossimo anno. La classifica piange sia per gli uomini di Stefano Pioli che per quelli di Simone Inzaghi, gelati ora da un’ufficialità che complica ulteriormente il cammino verso l’Europa delle due lombarde.

Milan e Inter tremano dopo l’ufficialità in casa Juventus: restituiti i 15 punti, ora sono fuori dalla Champions

Notizia dell’ultim’ora, l’ufficialità dell’ennesimo rinvio alla Corte d’Appello Federale per la Juventus. Il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI ha restituito momentaneamente i quindici punti sottratti per il caso plusvalenze, in occasione della sentenza disposta inizialmente dal giudice Chiné.

Una terribile notizia per Milan e Inter, che adesso vedono ulteriormente ribassata la propria classifica. Alle spalle del Napoli capolista a 75 e alla Lazio seconda a 61, ora c’è la Juventus al terzo posto in classifica con 59 punti. Quarto posto ora presieduto dalla Roma a 56, con Milan ed Inter rispettivamente quinta e sesta a 53 e a 51 punti.

Insomma, Pioli e Inzaghi tremano in vista della propria stagione. In attesa che la Giustizia Sportiva (e non solo) faccia il proprio corso, le due milanesi rischiano fortemente di non prendere parte alla prossima edizione della UEFA Champions League. Una vera e propria beffa per i rispettivi tifosi di Milan e Inter, nel pieno della febbre per la semifinale.