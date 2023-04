“Non è possibile…”: Inter, rivelazione ‘beffa’ prima della semifinale

L’Inter in seria difficoltà in campionato, ma la Champions League è il fiore all’occhiello della stagione. Occhio, però, all’amara rivelazione.

Un pareggio pirotecnico e pieno di colpi di scena, ma che non ha comunque messo a rischio la qualificazione dell’Inter. La formazione allenata e guidata da Simone Inzaghi vola in semifinale di Champions League, dove andrà ad affrontare il Milan nel quarto e nel quinto derby della Madonnina stagionale.

Un doppio incrocio pericoloso per i nerazzurri, che però incrociano le dita in vista della final-four. Solo tre partite separano la formazione interista da un risultato che manca dal 2010, quando allora la formazione di José Mourinho coronò il magico sogno del Triplete contro il Bayern Monaco. Ora lo scenario è ben diverso, ma guai ad arrendersi. L’Inter, così come il Milan, è una di quelle squadre che può dire la sua come scheggia impazzita del torneo. Persino in un momento simile dove il campionato e la classifica non arridono.

Inter in semifinale, ma comunque in crisi: la Serie A ‘piange’ e la rivelazione è amarissima

Insomma, la formazione di Simone Inzaghi è un Giano bifronte che non dà pace alla tifoseria meneghina. Il quinto posto in classifica è una pugnalata per le speranze Champions League dell’Inter, che paradossalmente rischia di non potersi qualificare alla prossima edizione della principale coppa europea.

“La Serie A è difficile, ma possiamo e dobbiamo fare meglio”: parola di Denzel Dumfries, che ai microfoni di ‘CBS Sports’ ha fatto mea culpa e rivelato l’amaro stato di forma dei suoi compagni. “Ci guardiamo allo specchio e ne siamo consapevoli – prosegue l’ex PSV Eindhoven, che poi aggiunge – Con la squadra forte che abbiamo a disposizione non è possibile aver fatto undici sconfitte”.

Dichiarazioni amare e beffarde, che però sposano l’opinione del tifo di casa Inter. La formazione di Inzaghi era nata come una delle principali contender allo Scudetto e invece è scivolata via dai primissimi posti con troppa facilità. E ora rischia grosso anche per la qualificazione alla Champions League della stagione 2023-2024.