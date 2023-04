Milan, ancora buone notizie per Pioli: manna subito dopo il Napoli

Il Milan continua a godersi le belle notizie che arrivano dopo la vittoria con il Napoli. I rossoneri esultano così come esulta Pioli

Vincere per prendere un treno che potrebbe non passare per molto tempo. Il Milan ha tenuto fede alla missione lanciata da Paolo Maldini, che con questo concetto aveva giustificato l’all-in dei suoi rossoneri in Champions League alla vigilia del ritorno con il Napoli. Adesso la formazione lombarda è alle semifinali, dove affronterà l’Inter in quello che sarà il quarto ed quinto derby della Madonnina stagionale.

Intanto, però, bisogna tornare subito con la testa al campionato. La stessa qualificazione alla prossima edizione della Champions League è a serio rischio per Stefano Pioli e i suoi ragazzi. Il Milan è caduto in una spirale di risultati negativi dopo il tracotante poker servito alla capolista. E conserva il quarto posto solo grazie ai demeriti di Inter e Atalanta, che alle spalle inseguono stancamente e incostantemente la ciurma del Diavolo Rossonero.

Milan, buone notizie per Pioli: ‘rinforzo’ per il finale di stagione

Diavolo che ritrova adesso tutte le punte del proprio forcone in vista del finale di stagione. Come annunciato dalla redazione di ‘Sky Sport’, il Milan si prepara ad abbracciare nuovamente Zlatan Ibrahimovic per questo finale di stagione. L’infortunio di ventotto giorni fa ha lasciato qualche scoria, ma lo svedese è tornato oggi ad allenarsi con il gruppo e a svolgere anche grand parte della partitella in famiglia.

Insomma, una gran bella notizie per Stefano Pioli, che ritrova il suo leader assoluto in vista del rush finale di stagione. Una manna subito dopo la vittoria in Champions League contro il Napoli, che aiuterà certamente il Milan a blindare e a conservare il proprio posto per la prossima stagione di coppe europee.

Discorso diverso, invece, per la presenza di Zlatan Ibrahimovic nel doppio confronto di Champions League contro l’Inter. Come ormai noto, lo svedese non è stato inserito nella lista UEFA da Stefano Pioli, complice anche i tanti infortuni che lo hanno pesantemente rallentato nel corso di questa stagione.