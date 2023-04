Scudetto revocato alla Juve, l’avvocato rivela tutto in diretta

L’avvocato Enrico Lubrano spiega in diretta radio la sua posizione in merito alla revoca dello scudetto alla Juventus per la stagione 2018-2019

Attesa per oggi la decisione in merito alla penalizzazione di quindici punti alla Juventus. Dopo il provvedimento di gennaio, nella giornata di ieri la procura del Coni ha parlato di “penalizzazione di 15 punti “non motivata”.

Nel frattempo, a ‘Radio Napoli Centrale’, ha parlato Enrico Lubrano, avvocato e legale dell’associazione ‘Club Napoli Maradona’ che nelle scorse settimane ha chiesto la revoca dello scudetto 2019 alla Juventus.

Juventus, revoca scudetto: Lubrano spiega perché il campionato 2019 dovrebbe andare al Napoli

L’avvocato è intervenuto al programma radiofonico di ‘Radio Napoli Centrale’ ‘Un calcio alla radio’ di Umberto Cariello. Lubrano si è espresso in questo modo in merito alla revoca dello scudetto del 2019: “Ci siamo costituiti perché la sentenza dello scorso gennaio comprende una parte sostanziale che condividiamo in pieno e che si articola su 35 pagine in cui si dice che la Juventus ha tenuto un sistema di di plusvalenze con l’effetto di alterare la regolarità del campionato ma non dispone la sanzione naturale e quindi la revoca dello scudetto”.

Ha continuato. “Il nostro obiettivo principale rimane l’assegnazione del titolo al Napoli, poiché in quel campionato è arrivato secondo. Se la violazione della lealtà sportiva è di gravità consistente tale da alterare la regolarità del campionato non vi è ragione per non revocare lo scudetto. Come è successo in occasione di Calciopoli per la stagione 2005-2006, non in quella 2004-2005 in cui il titolo è rimasto vacante perché tutto il campionato è stato totalmente alterato”.

Infine, ha aggiunto: “Per me uno scudetto vinto con sentenza del Consiglio di Stato non è uno scudetto di cartone. Lo scudetto lo vinci per merito, è uno scudetto della legalità. La Figc è libera di decidere se costituirsi o meno. Non capisco che tu non ti costituisca di fronte ad una decisione che fa parte della storia della legalità del calcio. Comunque nel giro di 12-24 ore vedremo come andrà a finire”, ha chiuso Lubrano.