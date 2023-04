Non solo Onana: Inter, nuova cessione a sorpresa in estate?

Il calciomercato estivo dell’Inter potrebbe far registrare alcune partenze illustri nonostante la qualificazione alla semifinale di Champions League

Contro il Benfica, l’Inter ha ottenuto la qualificazione per la semifinale di Champions League. Altezza della competizione alla quale mancava da diversi anni. L’ingresso tra le prime quattro della manifestazione consentirà al club nerazzurro di monetizzare. Saranno parecchi i milioni di euro che entreranno nelle casse della società di Zhang.

Un tesoretto però che non smette di far parlare di cessione. I nerazzurri sono sempre alla ricerca di contenere i costi e si continua a vociferare di cessioni illustri pure nel prossimo calciomercato estivo. Nelle scorse ore, si è diffusa con insistenza l’indiscrezione secondo la quale potrebbe essere Andé Onana, arrivato un estate fa a parametro zero dall’Ajax, a lasciare l’Inter per consentire ai nerazzurri di mettere a segno un’importante plusvalenza. Adesso, spunta un altro nome.

Calciomercato Inter, Wolfsburg sulle tracce di Robin Gosens: il terzino tedesco potrebbe cambiare aria in estate

La qualificazione per la semifinale di Champions League non ha annullato le voci di cessioni importanti al termine della stagione. L’ultima notizia riguardante l’addio di un giocatore alla società nerazzurra arriva dalla Germania ed è stata diffusa dal media ‘Kicker’.

Secondo quest’ultimo, in estate, potrebbe prodursi l’addio dell’esterno sinistro tedesco Robin Gosens. L’ex Atalanta è nel mirino del Wolfsburg. A richiedere il calciatore dell’Inter è stato l’allenatore della formazione teutonica Niko Kovac. La testata tedesca aggiunge che la trattativa non si prevede semplicissima, in quanto il laterale mancino è sotto contratto con i nerazzurri fino al 2026.

L’operazione potrebbe avere dei costi molto alti per il Wolfsburg tra cartellino e ingaggio al calciatore. Secondo ‘Kicker’, tuttavia, la società tedesca sta cercando un successore a Paulo Otavio, che ha rifiutato alcune proposte di rinnovo ed è in scadenza al termine della stagione. Ragione per cui il Wolfsburg è molto interessato al giocatore di Simone Inzaghi, spesso alle spalle di Dimarco per l’allenatore piacentino.