Roma, Mourinho può sorridere: l’annuncio in diretta non lascia dubbi

A pochi minuti dalla gara della Roma contro il Feyenoord è arrivato l’annuncio in diretta tv, che sicuramente aspettava il tecnico José Mourinho.

Questa sera di Europa League concluderà i quarti di finale della competizione e ai giallorossi tocca l’arduo compito di sovvertire il passivo 1-0 dell’andata in favore degli olandesi del Feyenoord, a Rotterdam. Grande apporto come sempre lo offre lo Stadio Olimpico, che registrerà un nuovo tutto esaurito in questa notte europea.

Il tecnico José Mourinho in attacco ha scelto di affidarsi al Gallo Belotti, il quale sarà coadiuvato da Pellegrini e Wijnaldum. Non va oltre la panchina, invece, Paulo Dybala. L’allenatore ha scelto di dosarlo e gestirlo a causa dell’infortunio subito all’andata. Anche l’inglese Abraham è rimasto fuori dall’11 iniziale, mentre fra i presenti di sempre c’è Chris Smalling, al centro dello schieramento difensivo a tre.

Il trentatreenne è stato tema di conversazione nel pre-match nonché negli ultimi giorni per il rinnovo con la Roma sempre più vicino alla realizzazione.

Roma, il rinnovo di Smalling è vicino. Il difensore: “Presto novità”

Ai microfoni di ‘SKY’, appena prima della sfida di Europa League contro il Feyenoord, è intervenuto proprio il calciatore giallorosso, che ha dichiarato: “Sappiamo cosa aspettarci dopo la gara d’andata. Contiamo sull’appoggio dello stadio pieno. Abbiamo rimontato già sul Salisburgo, sappiamo che il ritorno in casa può darci qualcosa in più. Rispetto al rinnovo dico che per ora ho la testa alla partita, ma siamo vicini. Presto ci saranno notizie”.

Secondo le ultime informazioni in circolazione, l’accordo definitivo sarebbe stato trovato con l’ex difensore del Manchester United, il cui contratto attuale è in scadenza, sulla base di un ingaggio da 3,5 milioni di euro all’anno per due stagioni. Appena la settimana scorsa, lo stesso allenatore Mourinho aveva commentato così il futuro del calciatore: “Ottimo per lui e la società se ha rinnovato. È felice a Roma, ha trovato un livello che da tempo gli mancava. Secondo me è il matrimonio perfetto, ottimo per tutti”.