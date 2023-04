Inter, brutte notizie per Marotta? L’annuncio non lascia dubbi

L’Inter si guarda intorno per il futuro prossimo, ma attenzione all’annuncio che preoccupa anche Beppe Marotta. Ecco svelato tutto

Una semifinale di Champions League, una di Coppa Italia e un finale di stagione tutto da vivere. L’Inter di Simone Inzaghi si conferma squadra da gare secche, mentre in campionato la classifica piange e la sentenza di ieri non aiuta. La Juventus ha ritrovato momentaneamente i quindici punti in classifica, ponendo addirittura al sesto posto la formazione nerazzurra. Una pessima notizia per il club meneghino, che rischia seriamente di non qualificarsi alla prossima Champions.

Guai, però, a fasciarsi la testa prima di cadere. L’Inter ha ancora qualche cartuccia da sparare in campionato. Le undici sconfitte raccolte finora in Serie A sono un’onta indelebile per una squadra costruita per vincere il campionato, ma il rush finale potrebbe riservare qualche sorpresa. Sorpresa che, invece, non dovrebbe esserci nel futuro di Simone Inzaghi, giunto probabilmente alla fine del proprio rapporto con i nerazzurri. Al netto di eventuali e clamorosi colpi di scena, l’ex tecnico della Lazio si prepara a dire addio alla panchina interista.

Inter, brutte notizie per l’erede di Inzaghi: l’annuncio non lascia dubbi a Marotta

Dopotutto, il casting per la panchina del prossimo anno sarebbe stato già avviato da Marotta e Zhang. Un profilo che stuzzica anche la piazza è l’ex Thiago Motta, che tanto sta facendo bene col suo Bologna. L’italo-brasiliano è un elemento gradito a tifoseria e dirigenza, anche se la strada appare ancora inevitabilmente lunga.

L’annuncio del dirigente felsineo, Marco Di Vaio, però, tende a spegnere gli entusiasmi in casa Inter. Queste le sue parole ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, parole che arrivano alla precisa domanda su un’eventuale chiamata per Thiago Motta da parte dei nerazzurri o addirittura del Paris Saint-Germain: “Risponderei che Motta ha un anno di contratto con noi. E che vogliamo costruire con lui”.

Anche perché Di Vaio ricorda che Thiago Motta ha ancora un anno di contratto con il Bologna: “Credo, come lui e tutta la società, che adesso sia stuzzicante l’idea di poter vedere come va a finire questa stagione. Abbiamo grandi sfide, l’idea di potercela giocare con tutti”.