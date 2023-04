Juve, doppia gioia e doppia festa: anche Allegri gongola

La Juve ha vissuto un giovedì di grandi soddisfazioni, e anche il suo allenatore non lo può nascondere. Inizia una nuova epoca per il club?

C’è proprio da dirlo: arrivati quasi al termine di una stagione molto complicata, Massimiliano Allegri ora ha tanti motivi per sorridere. La Juventus forse non convincerà del tutto a livello di gioco, ma i risultati stanno iniziando a farsi vedere, e la restituzione dei punti in classifica mette in chiaro il reale valore dei bianconeri. Una buona notizia per il club, per l’ambiente in generale, ma soprattutto per il tecnico livornese, la cui panchina è da tempo ritenuta a rischio.

Prima dei Mondiali, tutto pareva apparecchiato per un’annata disastrosa, specialmente dopo l’eliminazione dai gironi di Champions League. La sconfitta in particolare con il Maccabi Haifa aveva messo in evidenza le grosse difficoltà di una squadra con un budget più alto di chiunque altro in Serie A. Poi, la penalizzazione di -15, seguita alla pesante sconfitta col Napoli al Maradona, erano sembrate essere la pietra tombale sulla Juve di Allegri.

Ma la squadra ha saputo rialzare la testa, in campionato e in Europa. Non senza difficoltà, i bianconeri ieri sono riusciti a superare il turno e accedere alla semifinale, eliminando lo Sporting Lisbona, già killer dell’Arsenal. Un traguardo importante, raggiunto proprio pochissime ore dopo la decisione del Collegio di Garanzia del CONI, che ha temporaneamente ridato i 15 punti alla Juve. E adesso, per la squadra di Torino si potrebbe aprire tutta un’altra storia.

Classifica ed Europa: la Juve può sorridere

Un giovedì che, dopo tanto tempo, ha portato solo belle notizie ai tifosi juventini, tra campo e tribunali. Lo sottolinea proprio oggi ‘La Stampa’, che sceglie di titolare così: “La Juve fa festa due volte”. Tutto, ovviamente, è ancora aperto. In Europa League, i ragazzi di Allegri se la dovranno vedere ora con l’implacabile Siviglia, ma la finale è a un passo. In Serie A, invece, sono tornati terzi, e ora puntano la Lazio, seconda a +2.

Anche in questo caso, la questione plusvalenze non si è risolta, e il processo ricomincerà dall’Appello, ma intanto i 15 punti sono tornati, e la Juve guarda una classifica diversa. Intanto, domenica sera arriva un’altra prova di forza: la sfida al Napoli capolista e in crisi di risultati. Un’occasione per la Juve per vendicarsi della batosta dell’andata, dimostrare il proprio reale valore, e aggiungere altri punti a una classifica ancora migliorabile.