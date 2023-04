Juventus senza pace: dopo il ricorso, c’è un nuovo caso

La Juventus se la deve vedere con altri guai in tribunale, dopo la sentenza di ieri sul ricorso al CONI: ecco la nuova accusa ai bianconeri.

Quando finiranno i guai per la Juventus? Al momento, non è dato sapersi. La situazione giuridica del club bianconero è ancora molto controversa, nonostante (anzi, proprio per) la decisione di ieri. Il Collegio di Garanzia del CONI ha rimandato il caso alla Corte federale d’Appello, ma ovviamente il processo è ancora ben lungi dal dirsi terminato. E mentre questa vicenda prosegue, ecco che si apre un nuovo fronte sul piano sportivo.

Andiamo con ordine. La Juve dovrà tornare in Corte federale d’Appello e ripetere il precedente grado di giudizio, nella speranza di evitare una nuova penalizzazione. Cosa non semplice, visto che ieri il Collegio di Garanzia del CONI ha confermato le condanne per Agnelli, Cherubini, Paratici e Arrivabene. Al momento, l’opzione che appare più logica è una riduzione dei punti di penalità, probabilmente a 9, come inizialmente richiesto dall’accusa.

Ma nel frattempo arriverà a processo anche il caso stipendi, la cui entità in caso di condanna è tutta ancora da valutare. Il futuro del club bianconero, dal punto di vista giuridico, è quindi abbastanza controverso, e la situazione potrebbe protrarsi ancora per diversi mesi. In questo scenario di per sé già fin troppo complicato, si è inserita una nuova richiesta ai danni della Juventus, come conseguenza della sentenza di ieri.

Juventus: chiesta la revoca dello scudetto del 2019

Si tratta della nota diffusa dal Codacons, assieme all’Associazione Tifosi Napoli Maradona, in cui si chiede che venga revocato alla Juve lo scudetto del 2018/2019. Il torneo sarebbe stato falsato, in favore dei bianconeri, dalle operazioni coinvolte nel caso plusvalenze, e il titolo andrebbe loro tolto e assegnato alla seconda, cioè al Napoli. Una richiesta che non può ovviamente che far discutere, quella firmata dagli avvocati Enrico Lubrano, Carlo Claps, Oreste Pallotta ed Angelo Pisani.

Sebbene ieri il Collegio di Garanzia del CONI non abbia condannato definitivamente la Juventus, i quattro legali ritengono che l’impianto accusatorio sia stato confermato. Le condanne dei dirigenti bianconeri accerterebbero dunque l’alterazione di quel campionato a vantaggio della Juve. Questo particolare, però, potrà essere confermato solo con la pubblicazione delle motivazioni del Collegio di Garanzia del CONI, nei prossimi giorni.