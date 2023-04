Roma in semifinale, ma l’appello ‘gela’ i tifosi: “Non puoi…”

La Roma gioisce per la semifinale europea, ma un commento sulla stampa rimette in scena un vecchio problema che dev’essere risolto presto.

Ce l’ha fatta ancora, José Mourinho. Nonostante tutte le critiche che gli sono state rivolte in queste due stagioni in giallorosso, il tecnico portoghese ha condotto la Roma a risultati importantissimi. L’anno scorso la vittoria in Conference League e la qualificazione all’Europa League. Quest’anno è in semifinale di coppa e vicino a una qualificazione in Champions League. Insomma, la Roma è tornata a volare, e il merito è innanzitutto suo.

Il progetto dei Friedkin si basa ovviamente su grandi investimenti, ma che adesso stanno ripagando il club. Quello di Dybala, l’estate scorsa, ha confermato di valere la spesa proprio ieri sera, con una partita sontuosa dell’argentino. Al momento, i giallorossi sono davanti alla concreta possibilità di portare a casa un altro trofeo, per andare a competere l’anno prossimo nel massimo torneo europeo.

La Roma manca infatti dalla Champions League dal 2019, quando arrivò agli ottavi. Se il club capitolino dovesse completare questa accoppiata di risultati, il progetto legato a Mourinho avrebbe dimostrato la sua efficacia. Eppure, la permanenza dello Special One sulla panchina giallorossa non è affatto assicurata, sebbene il suo contratto duri ancora per un’altra stagione.

Quale futuro per Mourinho? Ecco cosa deve fare la Roma

“Non puoi perdere José Mourinho”. Così sentenza Ivan Zazzaroni, oggi sulle pagine del ‘Corriere dello Sport’. Un messaggio che, dopo l’impresa di ieri sera col Feyenoord, sembra più chiaro e inappellabile che mai. Il tecnico portoghese ha ricevuto molte critiche in questi due anni, ed è stato spesso messo in discussione: motivi che hanno indotto a pensare a un suo possibile addio. Eventualità rinforzata da un interessamento del PSG, dove Galtier pare alla porta.

Ma, appunto, sarebbe un errore, secondo Zazzaroni. Secondo il direttore del ‘Corriere’, lo Special One è il vero artefice dei successi della Roma recente. Il suo carisma lo ha reso una guida per tutta la squadra, ma soprattutto sta riuscendo a valorizzare la rosa a disposizione. Smalling, Zalewski e Spinazzola sono solo alcuni dei nomi che si possono citare, ma Mou è stato anche l’unico a credere in Dybala la scorsa estate. E il suo progetto non è chiuso: adesso deve guidare la Roma anche in Champions League.