Champions League, occhio Inter e Milan: la finale può cambiare sede

La sede della prossima finale di Champions League potrebbe cambiare, Istanbul è considerata a rischio.

Il percorso delle squadre italiane in Europa è straordinario. Cinque squadre qualificate in semifinale di Champions, Europa e Conference League sono un risultato storico che testimonia la crescita del calcio italiano anche al di fuori dei confini nazionali.

Juventus e Roma hanno battuto Sporting Lisbona e Feyenoord nei quarti di finale di Europa League. affronteranno Sivilla e Bayern Leverkusen per conquistare la finale.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano ha battuto il Lech Poznan ai quarti di Conference League- Se la vedrà con il Basilea in semifinale.

In Champions League la situazione ha dell’incredibile.

Una delle due semifinali di Champions League sarà il derby della Madonnina tra Milan ed Inter. I rossoneri hanno sconfitto il Napoli ai quarti in una duplice sfida sensazionale.

L’Inter ha dominato e battuto il Benfica conquistando la semifinale. Le due cugine si daranno battaglia in una semifinale che si prospetta epocale. Andare avanti significherebbe molto, soprattutto considerando i due percorsi, al di sotto delle aspettative, in campionato.

Attenzione però ad un cambio di programma in chiave Champions League.

Finale Champions League, possibile cambio di sede

Come riportato dall’Indipendent, la finale di Champions League 2022/2023 potrebbe cambiare sede. Attualmente programmata ad Istanbul, in Turchia, potrebbero esserci dei problemi che costringerebbero l’Uefa a cambiare sede.

Secondo il quotidiano britannico c’è preoccupazione in Turchia a causa delle elezioni presidenziali in programma per il 14 maggio. I timore dei disordini e dei problemi di ordine pubblico potrebbe far decidere l’Uefa di cambiare città per la finale della massima competizione europea di calcio.

Già l’anno scorso era accaduto. La finale di Champions League 2021/2022 era prevista a San Pietroburgo. Lo scoppio dell’invasione russa in Ucraina, tuttavia, costrinse l’Uefa a spostare la sede da san Pietroburgo a Parigi, dove poi si gioco Real Madrid-Liverpool, terminata 1-0 per i blancos.

Attenzione, quindi, ad eventuali cambi di programma. Istanbul è considerata fortemente a rischio a causa delle elezioni residenziali. Una tra Milan e Inter potrebbe quindi dover cambiare programma pochi giorni prima dell’eventuale finale.