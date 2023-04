Inter, clima derby per Lautaro: “Voglio vincere tutto”

Concentrato, come il resto della squadra, l’attaccante nerazzurro al termine della sfida col Benfica.

Il pareggio dell’Inter contro il Benfica regala ai nerazzurri una straordinaria semifinale di Champions League.

Tre i gol messi a segno dall‘Inter in questa serata da sogno. Barella, Lautaro Martinez e Correa i tre bomber dell’Inter che hanno annientato il Benfica. A nulla sono serviti i gol dei portoghesi di Aursnes, Antonio Silva e Petar Musa, con gli ultimi due arrivati nei minuti finali.

Dopo il 2-0 della gara di andata, segnato Barella e Lukaku, i nerazzurri erano chiamati ad una gara di attenzione contro una squadra insidiosa. La sconfitta in campionato contro il Monza aveva alzato la tensione e la preoccupazione.

La qualificazione alla semifinale di Champions League attesta il duplice volto dell’Inter tra campionato e Champions League, dove si è dimostrata brillante a differenza di un campionato dove, attualmente, occupa il quinto posto. Una posizione deludente, se si considera anche l’ipotesi di riassegnazione dei quindici punti di penalizzazione alla Juventus, che farebbe scendere a sesto posto l’Inter.

Sarà derby della Madonnina in semifinale contro il Milan, che ha superato il Napoli in una duplice sfida. All’andata i rossoneri avevano vinto 1-0 e ieri sera hanno portato a casa il pareggio e la qualificazione alla semifinale.

Inter-Benfica, Lautaro Martinez parla alla fine del match

Al termine della gara Lautaro Martinez, uno dei tre giocatori a segno, ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video per commentare la gara.

“C’è felicità, sono orgoglioso di rappresentare questo stemma e questa società. Sono molto contento per la mia famiglia, voglio dedicare questo gol a mio fratello che sta soffrendo per un infortunio al ginocchio, gli mando un abbraccio”, ha dichiarato.

“La mia esultanza è figlia di un momento, a volte la palla entra a volte no. Il derby in semifinale sarà una partita speciale. Siamo consapevoli di cosa voglia dire giocare un derby in semifinale di Champions League. Adesso dobbiamo recuperare dei punti in campionato e poi possiamo concentrarci sulla Champions League”, ha continuato Lautaro.

“Io gioco per vincere tutto, sono molto contento per questo obiettivo raggiunto. Il club merita, dopo tanti anni, di stare dove è adesso”, ha concluso.