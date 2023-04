Il big dice già addio all’Inter: Marotta ha pronto l’erede

L’Inter, a fine stagione, valuterà la posizione di numerosi big. Uno di loro ha già le valigie in mano: ecco il sostituto.

Sarà un finale di stagione decisivo per l’Inter, sesta in classifica e in semifinale di Champions League. Il club ritiene di fondamentale importanza la qualificazione alla prossima edizione della competizione europea: mancarla, infatti, obbligherà l’amministratore delegato Beppe Marotta a “smontare” l’attuale rosa e vendere alcuni dei pezzi pregiati del gruppo a disposizione di Simone Inzaghi.

In bilico, ad esempio, c’è Denzel Dumfries che i nerazzurri valutano almeno 40 milioni. Su di lui ci sono diverse squadre straniere ma le ultime prestazioni deludenti offerte dall’olandese hanno raffreddato l’interesse mostrato nelle scorse settimane dal Chelsea e dal Manchester United. Occhio, inoltre, al possibile addio di André Onana finito nel mirino del Barcellona. I blaugrana non ritengono incedibile Marc André ter-Stegen ed in caso di addio del tedesco scatterebbe proprio l’assalto per il nigeriano.

Marotta, dal canto suo, vorrebbe trattenerlo il più possibile. Sbarcato in città nella scorsa estate a parametro zero, Onana si è guadagnato sul campo i gradi di titolare a scapito di Samir Handanovic rendendosi protagonista di varie parate di livello. Blindarlo, però, non si preannuncia affatto facile. Da qui la decisione di iniziare a sondare il mercato, alla ricerca di un valido sostituto. La scelta, in particolare, è ricaduta su Guglielmo Vicario.

Inter, se parte Onana ecco Vicario

L’estremo difensore dell’Empoli è cresciuto in maniera esponenziale in questi mesi, al punto da diventare uno dei migliori esponenti del ruolo nel panorama calcistico europeo. Per lui a gennaio si era fatto avanti il Bayern Monaco ma poi i bavaresi, alla luce delle richieste economiche degli azzurri, hanno spostato il proprio mirino su Yann Sommer. In corsa restano il Napoli (Alex Meret piace in Premier) e la Juventus, che non ha ancora deciso se rinnovare il contratto in scadenza nel 2024 di Wojciech Szczesny.

Occhio inoltre alla Roma, non del tutto sicura della conferma di Rui Patricio. L’unica certezza è rappresentata dal fatto che Vicario, in estate, lascerà la corte di Paolo Zanetti. Ora resta da vedere chi riuscirà a piazzare l’affondo vincente. L’Empoli, dal canto suo, ha provveduto ad esporre il prezzo in vetrina: per prenderlo serviranno almeno 20 milioni. Una cifra, questa, destinata a salire alla luce della folta concorrenza. Marotta è avvertito. Servirà uno sforzo economico rilevante per bruciare le rivali.