Juve, Allegri esulta ancora: il doppio annuncio è una manna

Buone notizie in casa Juventus per Massimiliano Allegri, recuperi importanti alla vigilia del match col Napoli.

Domani la Juventus affronterà il Napoli in una gara tutt’altro che semplice. Alla vigilia del match, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa.

Diverse le buone notizie per lui, a partire dalla restituzione dei quindici punti di penalizzazione.

“Mi aspetto un Napoli avviato verso lo scudetto nel campionato che sta vincendo meritatamente. Domani sarà difficile il Napoli è appena uscito dalla Champions giocando bene e cercherà di fare punti per raggiungere lo scudetto quanto prima. Dovremo fare bene. Mancano 8 partite e dobbiamo fare più punti possibili per rimanere nelle prime 4″, ha commentato.

“Dalla gara di andata è accaduto che abbiamo dovuto resettare tutto. Ci siamo dovuti riadattare alla classifica e cercare risalire. I ogni caso dobbiamo cercare di fare ancora meglio, perchè abbiamo la possibilità di andare in finale sua di Europa League che di Coppa Italia.

“Non c’è voglia di riscatto. Dobbiamo solo cercare di battere il Napoli che è la squadra più forte del campionato. Capita a volte di perdere partite che non meritavi ma il calcio fatto di risultati”, ha proseguito.

Juventus-Napoli, due buone notizie per Allegri alla vigilia del match

Il tecnico bianconero ha parlato poi i conferenza stampa della formazione di domani, annunciando alcune buone notizie.

“Innanzitutto non saprò nulla fino a domani quando usciranno i convocati. Per quanto riguarda la difesa Bremer non ha nulla, ma devo vedere come sta. Sia Rugani che Bonucci stanno bene, domani uno dei due dovrebbe giocare. Anche De Sciglio è a disposizione. Degli altri devo vedere chi ha recuperato”, ha commentato.

“Chiesa? Giovedì ha giocato 90 minuti quindi minuti nelle gambe ne ha, ma vedremo domani in che modo ha recuperato”.

“In questo momento gli attaccanti segnano poco? Evidentemente hanno qualche difficoltà in più o sono uno fortunati. I nostri attaccanti sono bravi, è normale avere un momento di difficoltà. Sono sicuro che fino alla fine della stagione ci daranno una mano tornando sicuramente a fare gol”, ha concluso Allegri.