Calabria punge il Napoli e beffa i tifosi: “Mi sono fatto una risata…”

Calabria stuzzica il Napoli e torna sull’eliminazione degli azzurri in Champions League. Ecco le sue parole che scatenano i tifosi azzurri

Una semifinale che mancava da oltre sedici anni, per un risultato che può diventare nuovamente storico. Il Milan mira alla finale di UEFA Champions League e all’eliminazione dell’ennesima italiana nel proprio percorso europeo. Dopo aver fatto fuori il Napoli, la formazione allenata e guidata da Stefano Pioli dovrà affrontare gli acerrimi rivali dell’Inter per puntare ad un ticket per la finalissima di Istanbul.

Battere l’Inter, però, sarà tutt’altro che semplice, anche se la tripla prestazione col Napoli ha dato una nuova dimensione alla formazione rossonera. Il Milan ha dimostrato di essere una squadra capace di giocarsela con chiunque, soprattutto grazie alle temibili ripartenze. E grazie anche alla tenuta difensiva, con gli uomini di Pioli che hanno fatto un lavorone nel corso della doppia sfida di Champions contro gli azzurri. E proprio il lavoro di Davide Calabria su Kvaratskhelia è stato l’emblema di questo concetto.

Napoli, senti cosa dice Calabria: tifosi beffati, le parole sono davvero amare

Lo stesso Davide Calabria che è tornato a stuzzicare e a pungere il Napoli. Ai microfoni di ‘DAZN’, il capitano del Milan è tornato sulla sfida con gli azzurri. Una sfida dove secondo il milanista non hanno avuto peso gli episodi recriminati da Spalletti e dai suoi: “A noi non piace parlare molto di episodi o prima della partita, in generale. Non fa parte del nostro stile e non ci attacchiamo a queste cose”.

Poi il passaggio sui fuochi d’artificio. Ha fatto molto discutere il tentativo di alcuni tifosi del Napoli di disturbare il sonno ed il riposo del Milan, nella nottata verso il ritorno di Champions. Un tentativo che Davide Calabria ha beffardamente sminuito così: “Si, li ho sentiti, ma a dire il vero non c’ho dato peso. Mi son svegliato, mi son fatto una risata e son tornato a dormire (ride, ndr). Solo i fuochi abbiamo sentito”. Parole amare per i supporters napoletani, ancora delusi per l’eliminazione contro i rossoneri e preoccupati per il momento di forma dei suoi.