Messi, tifosi del Barcellona impazziti: l’argentino è in città, cosa succede?

Leo Messi fa veramente impazzire i tifosi del Barcellona: il giocatore è appena arrivato in città. I dettagli.

Nonostante il primo posto in classifica, il PSG ha vissuto una stagione molto critica rispetto ai suoi tifosi. D’altronde la squadra ha nuovamente mancato l’appuntamento più importante, ovvero quello con la Champions League. La formazione parigina è stata eliminata dalla competizione agli ottavi di finale ad opera del Bayern Monaco, rendendo così ancora una volta vani gli sforzi della dirigenza in sede di calciomercato.

La conferma di Kylian Mbappé da parte del club è stata la mossa per riaffermare in rosa uno dei calciatori più importanti del panorama mondiale, ma il colpo più ambizioso è stato senza dubbio portare in rosa Leo Messi, una volta concluso il suo rapporto professionale col Barcellona. Un capolavoro che però non ha sortito gli effetti sperati.

I tifosi del PSG non ci hanno impiegato troppo a spazientirsi nei riguardi dell’asso argentino. Anzi, la vittoria dei Mondiali di Qatar 2022 con l’Albiceleste in qualche modo ha fomentato anche la rabbia rispetto al fatto che La Pulga, secondo la loro opinione, non sia riuscita in Francia a realizzare le stesse performance impersonate con la Nazionale.

Barcellona incredula: Messi è tornato in città, i dettagli

Tra fischi e rimostranze, avanza sempre di più l’ipotesi che per Leo Messi possa essere giunto il capolinea dell’esperienza in Ligue 1. D’altro canto da mesi sembra avanzare la possibilità che il calciatore faccia rientro al Barcellona, che lo corteggia e anela. Il rapporto con la tifoseria è ancora solido e di grande amore, così come quello fra la sua famiglia e la città catalana.

JijantesFC, canale ‘Twitch’ del giornalista spagnolo Gerard Romero, proprio in serata ha rivelato che il giocatore argentino è arrivato questo sabato a Barcellona. Insieme alla sua famiglia, usufruendo di un volo privato, intorno a mezzogiorno è rientrato in Spagna, ritrovando i posti e le persone con le quali praticamente ha trascorso gran parte della sua vita da calciatore. Un segnale del definitivo riavvicinamento? D’altronde la stagione sportiva è quasi giunta al termine…