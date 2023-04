“Telefonata di Allegri…”: Mercato Juve, un colpo importante per i tifosi

Notizia di mercato importante nelle ultime ore. I tifosi della Juve attendono riscontri, sarebbe un colpo molto importante.

La Juventus ha ancora tanto da giocarsi in questa fase finale della stagione. La restituzione (momentanea) dei 15 punti di penalizzazione ha ridato animo ad un ambiente che rischiava di trascinarsi in un clima depressivo che ricordava molto quello legato alla situazione di Calciopoli. I tifosi, va detto, non hanno mai abbandonato la squadra e c’è sempre stato grande sostegno nei confronti di Allegri e dei suoi giocatori. Ad oggi la situazione ha ritrovato lustro, anche se bisognerà capire cosa succederà nella seconda sentenza della Corte d’Appello. Ad oggi la Vecchia Signora è terza in classifica, e staserà di sarà una grande occasione.

All’Allianz Stadium, infatti, è atteso il Napoli. Dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Milan, gli azzurri hanno voglia di dare un segnale a tutto l’ambiente. Quale migliore occasione della sfida contro la Vecchia Signora per provare a risollevarsi ed avvicinare ancora di più lo Scudetto. Vincendo oggi contro la Juve, infatti, al Napoli basterebbe la vittoria settimana prossima contro la Salernitana ed il contemporaneo pareggio o sconfitta della Lazio contro l’Inter. Insomma, per la Juve non sarà semplice superare una squadra cosi affamata in questo momento come quella di Luciano Spalletti.

Juve, telefonata di Allegri a Koulibaly: l’operazione si può fare?

Tutti sono concentrati ovviamente su questa fase del campionato. In casa Juve c’è consapevolezza che molto di quello che si potrà fare in futuro dipenderà ovviamente da quello che sarà l’epilogo di questa stagione. La Vecchia Signora è impegnata in campionato ma nelle prossime settimane avrà anche l’importante impegno delle semifinali di Europa League, altro obiettivo per la squadra bianconera. In una stagione cosi complicata come quella vissuta dalla squadra di Allegri, arrivare fino in fondo ad una competizione del genere sarebbe un grande risultato.

Eppure, al di là del campo ci si muove anche sul mercato. Si guarda al futuro con fiducia, e proprio in queste ore è emersa una voce di mercato molto particolare. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, ci sarebbe un interesse molto forte da parte della Juventus per Kalidou Koulibaly, giocatore che ha di fatto deluso al Chelsea.

La Vecchia Signora vorrebbe riportare in Italia l’ex Napoli con una formula simile a quella utilizzata dall’Inter per Romelu Lukaku. In queste ore – si legge – ci sarebbe stato anche un primo contatto, una telefonata, tra il giocatore e Max Allegri, con quest’ultimo che avrebbe ribadito il desiderio di averlo a Torino.