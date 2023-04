Juventus-Bayern, asse sul mercato: Tuchel vuole cederlo

La Juventus riflette in vista della sessione estiva del mercato: nel mirino è finito un esterno destro della Bundesliga.

La Juventus, dopo la sconfitta rimediata ieri sera tra le mura amiche per mano del Napoli, riflette. La stagione fin qui, a causa della vicenda legate alle plusvalenze e agli altri filoni dell’inchiesta “Prisma”, è stata anomala e non è ancora chiaro a quale penalizzazione in classifica andranno incontro i bianconeri. L’unica certezza è che l’attuale terzo posto, a -2 dalla Lazio seconda, è da considerare quanto mai provvisorio.

Una spina che non consente al club di pianificare al meglio le prossime operazioni di mercato. La Vecchia Signora, in queste settimane, si è limitata a sondare il terreno e individuare i profili più indicati da regalare a Massimiliano Agnelli. Una delle piste battute conduce a Davide Frattesi che, di recente, ha fatto sapere di gradire molto l’ipotesi di trasferirsi a Torino e di non ritenere la qualificazione in Champions un fattore decisivo.

Strapparlo al Sassuolo, in ogni caso, si preannuncia complesso: l’amministratore delegato Giovanni Carnevali lo valuta non meno di 40 milioni ed ha già ricevuto diverse manifestazione d’interesse provenienti dalla Premier League. Per quanto riguarda il centrocampo, piace anche Morten Hjulmand del Lecce tra le principali rivelazioni di questo campionato. Servirà, poi, un esterno destro capace di prendere il posto di Juan Cuadrado.

Juventus, piace Mazraoui

Il colombiano, entrato nella fase crepuscolare della propria carriera, è in scadenza e, salvo sorprese, sarà lasciato libero di trovarsi una nuova sistemazione. Un addio che consentirà al dirigenza di tagliare uno stipendio pesante (5 milioni) ma che renderà necessario l’ingaggio di un nuovo calciatore. I riflettori, stando a quanto riportato dal quotidiano tedesco ‘Abendzeitung’, sono stati puntati su Noussair Mazraoui.

Il marocchino, sbarcato al Bayern Monaco nella scorsa estate, ha fatto fatica ad integrarsi nella nuova realtà: per lui appena 14 presenze in Bundesliga, di cui appena 6 da titolare. Il neo allenatore Thomas Tuchel non lo ritiene imprescindibile e non si opporrebbe ad una sua cessione. La Juventus ci pensa, anche perché il suo agente è Rafaela Pimenta. Un nome che conoscono bene a Torino. Work in progress in casa Juve.