L’agente di Zaccagni: “Lazio la prossima a vincere lo Scudetto”

L’agente di Zaccagni si sbilancia in diretta a TV Play. Ecco le sue parole che accendono la fantasia dei tifosi biancocelesti: svelato tutto

Un cammino importante, secondo soltanto a quello del Napoli capolista. La stagione della Lazio sta raggiungendo contorni sempre più importanti, nonostante la sconfitta ultima contro il Torino all’Olimpico. La formazione allenata e guidata da Maurizio Sarri, però, sembra aver trovato finalmente i meccanismi giusti su cui fare fondamento. Facendo base anche su una difesa capace di restare impermeabile dinanzi ai reparti offensivi più attrezzati del nostro campionato.

Merito di un impianto di gioco che, quest’anno, si sta dimostrando capace di assorbire persino l’assenza di capitan Ciro Immobile. Gli attaccanti di Sarri stanno girando a medie importanti, dopotutto. Basterà vedere il rendimento di Mattia Zaccagni, in doppia cifra in Serie A e a ragione uno dei migliori esterni offensivi del nostro campionato. Un qualcosa che non è sfuggito ai tifosi della Lazio, ma neanche alle grandi di Italia e d’Europa, che nell’ex Hellas Verona rischiano di vedere un’occasione di mercato che può fare gola per costi e qualità.

Lazio, l’agente di Zaccagni svela tutto. E poi occhio alla previsione Scudetto…

A fare chiarezza sul futuro di Mattia Zaccagni è l’agente stesso del calciatore, Mario Giuffredi. Ai microfoni di ‘TV Play’, quest’ultimo è stato netto: “Nel suo futuro c’è solo la Lazio, stiamo già discutendo del rinnovo contrattuale con il presidente Lotito”.

Parole dolcissime per Maurizio Sarri e per i tifosi biancocelesti, prima però della previsione che lascia tutti senza parole. In diretta, Mario Giuffredi non si nasconde e preconizza: “Penso proprio che sarà la Lazio la prossima a vincere lo Scudetto. È una squadra che lavora bene, vincerà il campionato se le verrà dato il giusto tempo. Soprattutto se verrà lasciato ad un maestro di calcio come Maurizio Sarri l’occasione di lavorare con calma e avere davanti a sé un paio di anni di continuità”. Sarà davvero così? I tifosi biancocelesti incrociano le dita.